Состояние Ахметова за год выросло на $4 миллиарда

Состояние украинского олигарха Рината Ахметова за 2021 год выросло более чем на 50% и теперь составляет $11,7 миллиарда.

Об этом сообщает «The Page».

Олигарх за год поднялся на 130 мест в рейтинге самых богатых людей в мире Bloomberg Billionaires Index. Ахметов находится на 190-м месте рейтинга. Год назад его состояние было на $4,14 миллиарда меньше, он был на 322-м месте.

Всего в рейтинг входят 500 самых богатых людей в мире. Ахметов единственный украинец в этом списке. Возглавляет Bloomberg Billionaires Index американский миллиардер Илон Маск, далее следует основатель Amazon Джефф Безос, на третьем месте – французский глава Louis Vuitton Бернар Арно.

Напомним, ранее сообщалось, что противостояние с Зеленским может обойтись Ахметову в сумму до $880 миллионов.