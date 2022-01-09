В Украине безработные смогут получить кредит до ₴100 тысяч и попробовать свои силы в малом бизнесе

В Украине с 1 января безработные малообеспеченные граждане смогут получить финансовую помощь от государства для начала собственного бизнеса.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Помощь будет предоставляться в рамках программы для малообеспеченных семей «Рука помощи». На её реализацию предусмотрено около 100 миллионов гривен.

Беспроцентная финансовая помощь в размере до 15 минимальных зарплат (97,5 тысяч гривен) может использоваться только для оплаты счетов на приобретение необходимого для основания собственного дела оборудования и материалов. Через три года предпринимательской деятельности помощь придется вернуть.

Сумма долга уменьшается за счет уплаченных за три года налогов и единого социального взноса. Кроме того, если предприниматель трудоустроит еще двух человек по направлению центра занятости, не нужно будет возвращать кредит.

Для получения финансовой помощи следует обратиться с заявлением в центр занятости по месту жительства. Кроме того, в центр занятости необходимо предоставить справку об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, судимости и бизнес-план будущего дела. Разработать бизнес-план помогут сотрудники центров занятости, которые будут предоставлять участникам бюджетной программы консультации по ведению бизнеса и организовывать для них бесплатное профессиональное обучение.

Программа разработана на основе успешного опыта пилотного проекта «Рука помощи». Он был реализован Минсоцполитики в 2016-2019 годах во Львовской, Полтавской, Харьковской областях и трех территориальных общинах Житомирской, Донецкой и Черниговской областей. Помощь от государства на открытие собственного дела тогда получили более 230 участников пилотного проекта, из которых более 90% до сих пор успешно работают.

Напомним, ранее сообщалось, что «Дія» будет информировать украинцев об оформлении новых кредитов.