В Швеции на аукцион выставили Cadillac Элвиса Пресли – он был построен по индивидуальному заказу певца

В Швеции на аукционе Car and Classic продадут Cadillac Fleetwood Brougham 1975 года выпуска, принадлежавший Элвису Пресли. Этот автомобиль для певца построили по индивидуальному заказу.

Об этом сообщает «Бабель».

Cadillac Fleetwood Brougham достигает 5,9 метра в длину, его салон украшен велюром и оснащен климат-контролем и люком. На капоте автомобиля – эксклюзивная фигурка крылатой богини, как на Cadillac 1930-х годов, а под капотом скрывается огромный 8,2-литровый двигатель V8. Элвис потратил на авто $12 тысяч, сегодня это $70 тысяч.

Напомним, ранее в Британии на аукцион выставили редкий Aston Martin, похожий на «Таврию» и «восьмерку».