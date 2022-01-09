Верховная Рада может отменить штрафы для «ФОПов», которые еще не обзавелись кассовыми аппаратами

Верховная Рада может отсрочить или отменить штрафы для физических лиц-предпринимателей за неприменение кассовых аппаратов, если ФЛП зарегистрируют регистраторы расчетных операций до 1 февраля.

Об этом заявил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетьманцев, сообщает «УНИАН» со ссылкой на «Еспресо».

- Я уже предложил соответствующую поправку, я думаю, что мы её проголосуем достаточно быстро, чтобы уменьшить или отменить штрафы для тех, кто зарегистрирует РРО до 1 февраля 2022 года, - сказал нардеп.

Напомним, согласно Налоговому кодексу Украины, с 1 января 2022 года плательщики единого налога второй-четвертой групп, которые производят наличные расчеты, должны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций или их программные аналоги.