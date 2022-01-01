Младшая дочь Назарбаева вывела из Казахстана более $300 миллионов и купила элитную недвижимость

Младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия Назарбаева вывела из страны более 300 миллионов долларов и потратила часть этих денег на покупку недвижимости за рубежом.

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на британские издания «The Telegraph» и «The Daily Mail».

Детали финансового положения Алии Назарбаевой стали известны из-за ее конфликта с двумя бывшими финансовыми управляющими. Дочь экс-президента Казахстана подала на них в британский суд, обвинив в мошенничестве и незаконном присвоении средств. Она потребовала от них 165 миллионов фунтов стерлингов. Иск был урегулирован соглашением сторон.

Алия Назарбаева рассказала одному из финансовых управляющих, что в 2006 году получила около 325 миллионов долларов за счет продажи своих долей в некоем бизнесе. 312 миллионов долларов были выведены из Казахстана, поскольку Алия Назарбаева сочла, что ей опасно держать средства на родине.

Позднее дочь Назарбаева совершила ряд крупных покупок. В частности, она приобрела дом в Лондоне за 8,75 миллиона фунтов стерлингов, чтобы получить вид на жительство в Великобритании. Также она купила недвижимость в Дубае за 14 миллионов долларов и самолет Bombardier Challenger за 18 миллионов фунтов.

«Новая газета» пишет, что Алия Назарбаева училась в Лондоне, на факультете международных отношений в Ричмондском университете. Она работала в Администрации президента Казахстана, а также занималась продюсированием документальных и художественных фильмов.

Ранее, в 2019 году в Лондоне арестовали недвижимость старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и ее сына Нурали Алиева. Стоимость недвижимости оценивалась в более чем 100 миллионов долларов. Британские правоохранительные органы утверждали, что она была куплена на преступные доходы Рахата Алиева, бывшего супруга Дариги Назарбаевой. Но суд счел это недоказанным и снял арест с активов.

Напомним, что владельцами дома Шерлока Холмса в Лондоне и квартала вокруг него оказалась семья экс-президента Казахстана Назарбаева.