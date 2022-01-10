В Николаевской ОГА объявили тендер на капремонт 4-этажного корпуса областной клинической больницы за 50 миллионов гривен

Департамент градостроительства и архитектуры Николаевской областной государственной администрации объявил торги на капитальный ремонт четырехэтажного корпуса Николаевской областной клинической больницы.

Соответствующий тендер опубликован на сайте публичных закупок ProZorro.

Торги были опубликованы 6 января. Аукцион начнется 25 января. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2023 года. Заказчик оценил работы в 49 миллионов 9223 тысячи 87 гривен.

Отметим, капремонт предполагает работы в корпусе, демонтаж конструкций, установку оборудования и благоустройство прилегающей территории.

Напомним, в конце 2021 года депутаты Николаевского областного совета вынесли на пленарное заседание проект бюджета области на 2022 год со своими предложениями. По одному из предложений 5 миллионов гривен решили направить в бюджет развития и с него профинансировать проектно-сметную документацию по капитальному ремонту КНП «Николаевская областная клиническая больница».