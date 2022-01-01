С февраля сотрудникам МВД поднимут зарплаты на 10%, – Монастырский

С февраля всем сотрудникам МВД поднимут зарплаты на 10%.

Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

«Главный подход – повышать зарплаты и выплаты необходимо системно и планово, основываясь на достижении конкретных результатов работы. Команда МВД искала решение этой непростой проблемы. И с Нового года есть первые результаты. Учитывая, что в бюджетах на последние два года не было заложено средств на повышение денежного обеспечения, а доплаты происходили точечно, за счет так называемого Ковидного Фонда, на 2022 год в Законе о госбюджете на это предусмотрено дополнительных 2,8 млрд грн. Только на зарплаты Нацполиции дополнительно выделено 1 млрд. грн. Дальше. Президент поручил правительству увеличить зарплаты работникам системы МВД всех категорий на 10% уже с 1 февраля. Подчеркну, не только полицейских, но и спасателей, пограничников, нацгвардейцев, работников миграционной службы», – рассказал Монастырский.

По его словам, средства для повышения заработной платы удалось получить благодаря спецоперации «Акциз», которая началась с 1 ноября прошлого года. По информации Государственной налоговой службы, только за два последних месяца 2021 года это обеспечило поступление дополнительных 2,3 миллиарда гривен.

«Так что повышение заработной платы базируется на конкретных результатах работы нашей команды. Моя личная позиция – все средства, дополнительно поступающие в бюджет по акцизным платежам должны направляться на повышение оплаты труда работников системы МВД, которые, заботясь о безопасности украинцев, ежедневно рискуют собственной жизнью и здоровьем. Также хочу отметить, что с февраля будет восстановлено право полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье. Сотрудники МВД получат достойное вознаграждение за свою результативную работу. Продолжение следует», – подытожил министр внутренних дел.

Напомним, как нардеп заявила, что в Запорожской области уволился почти весь личный состав отдела полиции – в ГУНП отрицают и говорят о дискредитации.

Ранее также сообщалось, что в регионах нехватка кадровых полицейских достигает 30%.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что в 2022 году состоится поэтапное повышение зарплат полицейским. Кабинет министров уже выделил на это средства и первую повышенную заработную плату правоохранители получат в конце января.

Еще напомним, что в МВД хотят разрешить украинским полицейским подработку.