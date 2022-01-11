Админсуд оставил в силе постановление ГАСИ, которым ДЖКХ Николаева оштрафовали на ₴1,8 миллиона за эксплуатацию недостроенной Соборной площади

Николаевский окружной административный суд оставил в силе постановление Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, которым Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета оштрафовали на 1 миллион 800 тысяч гривен за эксплуатацию недостроенной Соборной площади.

Об этом свидетельствует соответствующее решение суда.

Как известно, 15 октября 2019 года инспекторы управления ГАСК провели внеплановую проверку на Соборной площади и привлекли ДЖКХ к ответственности в виде штрафа в размере 1 миллион 800 тысяч гривен за эксплуатацию Соборной площади, в то время как решение о сдачи объекта после ее реконструкции еще не принималось. По состоянию на май 2020 года ДЖКХ Николаева не заплатил ₴1,8 миллиона штрафа за эксплуатацию недостроенной Соборной площади и теперь судится с ГАСКом.

В ходе внеплановой проверки на Соборной площади отсутствовало ограждение стройплощадки, площадь была открыта для свободного перемещения граждан. Также на непринятом в эксплуатацию объекте, начиная с сентября 2019 года, регулярно проводились массовые мероприятия. По результатам проверки ГАСИ 6 ноября того же года выписало ДЖКХ предписание о запрете эксплуатации площади, которое подлежал немедленно выполнению. В этот же день был составлен протокол о правонарушении в сфере градостроения.

21 ноября ГАСИ рассмотрела админдело и вынесла постановление о наложении штрафа в размере 1 миллиона 800 тысяч гривен.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, не согласившись с таким решением, подал иск в суд, в котором просил признать противоправным постановление ГАСИ, и отменить его. Среди обоснований истец указал, что ему не предоставили возможность ознакомиться с основаниями для проведения проверки объекта; была нарушена процедура ее проведения (письмо о проведении было отправлено 15 октября, а приказ вынесен 17 октября). Также в иске ДЖКХ указал, что проверка проводилась без их уполномоченного представителя, и «неизвестно в каком месте».

Судья Николаевского окружного админсуда Оксана Малых, изучив доводы сторон, отказала в удовлетворении иска Департамента ЖКХ, и оставила в силе постановление ГАСИ о применении штрафных санкций в размере 1 миллиона 800 тысяч гривен.

Напомним, 10 августа, НАБУ пришло с обысками к вице-мэру Кореневу и к замдиректору ДЖКХ Александру Брыжатому из-за Соборной площади – Сенкевич обвинил бюро в политических преследованиях. Их задержали и сообщили о подозрении в хищении ₴27 миллионов на реконструкции Соборной площади - им грозит от 7 до 12 лет тюрьмы. 11 августа суд постановил назначить Кореневу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3 миллиона 518 тысяч 500 гривен. 13 августа за Коренева внесли залог и он вышел из СИЗО.

Также напомним, первый зам Сенкевича снова пожаловался, что из-за НАБУ не могут закончить реконструкцию Соборной площади и строительство дюкера в Варваровку.