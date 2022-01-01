Продавать не стоит ждать

Несмотря на урожай подсолнечника в 16,3 млн т в 2021 году против 13,1 млн т в 2020 году, согласно последним данным Государственной службы статистики Украины, на предприятиях, выращивающих сельскохозяйственную продукцию, хранится 5 млн т подсолнечника (на 30% больше, чем за аналогичный период в прошлом году). При этом на предприятиях, занимающихся хранением и переработкой, — 3,2 млн т (на 7% больше, чем в прошлом). Это свидетельствует о том, что хозяева, выращивающие подсолнечник, не намерены реализовывать его по ценам текущего сезона, ожидая повышения предложений от переработчиков до уровней сезона 2019-2020.

Соответствующее поведение участников рынка привело к тому, что МЭЗы (маслично-экстракционные заводы) полноценно не обеспечены сырьем, чтобы загружать мощности в течение года, не могут предлагать конечным потребителям (странам-импортерам) продукцию по уровню цен, которые они (импортеры) готовы платить. Как следствие, спрос на продукцию украинских МЭЗов снижается, стоимость масла снижается, а значит и возможность переработчиков платить за семена подсолнечника высокую цену неуклонно сокращается.

Поэтому наиболее значимым фактором влияния на стоимость подсолнечника внутри страны является стоимость подсолнечного масла и других растительных масел на мировом рынке. Заметим, что потребление подсолнечного масла украинцами в год составляет 400–500 тыс. т, потенциальное производство и предложение масла — около 7 млн т.

В декабре прошлого года, когда подсолнечник стремительно рос в цене с 18 тыс. грн до 20 тыс. грн за тонну, и достиг показателя почти в 25 тыс. грн/т весной, масло росло в цене на мировом рынке. На 1 декабря 2020 года стоимость подсолнечного масла на базисе FOB составляла 1120 USD/MT и к концу декабря поднялась до 1204 USD/MT, достигнув пиковых значений в марте 2021 года. Результатом стал отказ основных потребителей покупать украинское масло, цены упали до 1055 USD/MT на масло и до 15 тыс. грн/т на семена подсолнечника.

Нынешняя тенденция формирования цены спроса полностью противоположна прошлогодней. Покупатели масла уменьшают объемы закупки, лимитируют запасы продукции, моментально реагируют на повышение цен, выбирают более дешевые альтернативы подсолнечному маслу (соевое, пальмовое масло). При том, что в мире потребляется около 200 млн т растительного масла ежегодно, подсолнечное масло составляет 10% от мирового потребления. Производителями и экспортерами подсолнечного масла, кроме Украины, являются Россия, ЕС, Турция, Аргентина и другие страны мира.

За сентябрь-ноябрь Украина экспортировала 1350 тыс. т подсолнечного масла (по информации агентства УкрАгроКонсалт). Приведенный показатель меньше на 15%, чем показатель экспорта за сентябрь-ноябрь 2020 года.

За декабрь 2021 года масло уже потеряло около 100 USD в стоимости, но еще не стало дешевле, чем в декабре 2020 года. При этом покупатели остаются пассивными и не готовы закупать продукцию украинского производства по имеющейся цене, имея возможность выбирать более дешевые растительные масла. МЭЗ физически не способны реализовать продукцию собственного производства.

Можно предположить, что ситуация на мировом рынке масличных культур не изменится, покупатели будут ждать снижения стоимости подсолнечного масла хотя бы до прошлогоднего уровня в 1100–1200 USD/MT. В таком случае за семена МЭЗ не смогут платить более 15-16 тыс. грн за тонну. Учитывая объем потенциального предложения подсолнечника и отсутствие спроса на масло, а следовательно и спроса на подсолнечник со стороны МЭЗов, стоимость сырья для переработки может опуститься еще ниже указанного ценового диапазона.

Относительно внутреннего рынка, следует заметить, что вследствие накопления сырья в ожидании повышения стоимости семян подсолнечника, формируется потенциальное (отложенное) предложение, которое остается высоким. Это всегда приводит к понижению закупочных цен. В начале весенних сельскохозяйственных работ для получения оборотных средств фермеры будут вынуждены реализовать продукцию. Учитывая постепенное снижение стоимости зерновых и потенциальный объем подсолнечника, который может попасть на рынок, цена последнего начнет стремительно снижаться.

В случае, если хозяйства примут решение придержать подсолнечник до следующего года, ожидая риска неурожая или снижения урожайности из-за нехватки удобрений и засухи, образуется ситуация, когда потенциальное предложение удвоится — к старому урожаю прибавится новый. Соответственно образуется суперпредложение, которое обрушит стоимость подсолнечника.

Существенно изменить ситуацию к лучшему может рост спроса на подсолнечное масло, увеличение его потребления в мире и одновременно существенное удорожание других растительных масел. Однако в долгосрочной перспективе подобные изменения не предусматриваются.

Материал для публикации предоставлен отделом аналитики и мониторинга ГК «Прометей» и размещен на договорных условиях