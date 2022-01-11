Департамент энергетики Николаева собирается отремонтировать и утеплить школу №6 за 78,6 миллионов гривен

Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета 10 января объявил тендер на проведение капитального ремонта с термомодернизацией здания Николаевской общеобразовательной школы I-III ступеней №6 по улице Курортная, 2-А.

Об этом свидетельствуют данные портала публичных закупок Прозорро.

Ожидаемая стоимость работ составляет 78 миллионов 673 тысячи 562 гривны. До 26 января идет процесс подачи тендерных предложений, а на 27 января запланировано проведение аукциона.

Срок выполнения работ указан до 20 декабря 2023 года. От подрядчика требуется: заменить окна и двери, обновить потолки, стены и пол, утеплить фасад и перекрытия, заменить кровлю, отремонтировать вентиляцию, установить новую систему отопления, заменить водопроводные трубы и канализацию, установить на пищеблоке электрические плиты, заменить освещение, установить пожарную сигнализацию и систему автоматического пожаротушения, систему видеонаблюдения, молниезащиту.

Помимо этого необходимо благоустроить территорию школы и выполнить озеленение.

Ранее сообщалось, что в Николаеве департамент энергетики хочет отремонтировать и утеплить гимназию на Намыве за почти ₴50 миллионов.