Жительница Николаева возмутилась, что ТЭЦ прислала ей счет за декабрь на 6,3 тысячи гривен

Жительница Николаева Наталья Купинец сообщила, что «Николаевская ТЭЦ» выставила ей счет за отопление за декабрь на 6 тысяч 319 гривен.

Об этом Купинец рассказала «Преступности.НЕТ».

Женщина живет в квартире площадью 60 квадратных метров в доме на улице 28-й Армии (микрорайон ЮТЗ). За ноябрь ей насчитали плату в 3650 гривен, в декабре сумма увеличилась. Судя по платежкам, Наталья исправно оплачивает коммунальные услуги.

«Начался отопительный сезон, «Николаевская ТЭЦ» присылает «письма счастья» с астрономическими суммами… Не знаю, к кому обращаться, пишу депутатам, в Кабмин – разводят руками, все чего-то ждут. Говорят: «Откажитесь, поставьте индивидуальное отопление». Не могу поставить... я одна в семье работаю», - отмечает женщина.

В платежке говорится, что «объем потребления тепловой энергии определен согласно расчетной тепловой нагрузке дома соответственно с действующей нормативно-правовой базой».

Напомним, что ранее сообщалось о массовых жалобах на возросшие «платёжки» за отопление. В «Николаевской ТЭЦ» ответили, что 525 абонементам, дома которых не оборудованы приборами учета, проведут перерасчет.