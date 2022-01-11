«Было серьезное предприятие, а сейчас одни убытки»: Депутат горсовета Николаева Чайка просит прокуратуру проверить неработающее КП «Дорога»

Депутат Николаевского городского совета от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Владислав Чайка предложил своим коллегам обратиться в прокуратуру относительно деятельности КП «Дорога», которое несколько лет фактически не функционирует, что несет за собой материальные убытки для города.

Об этом речь шла во вторник, 11 января, в ходе заседания комиссии по вопросам ЖКХ, предает «Преступности.НЕТ».

Перед обсуждением вопроса о состоянии дел на предприятии, глава комиссии Дмитрий Иванов уточнил, что директор КП «Дорога» Эрик Саркисян предупредил, что не сможет присутствовать на заседании по причине болезни. Поэтому он предложил рассматривать вопрос без него, ведь депутатам заранее разослали отчет о работе в электронном варианте.

Депутат Владислав Чайка напомнил, что предприятие в свое время полностью обслуживало Ингульский район. Для этого у него была соответствующая техника - машины, катки и тд, а также штат людей, но сейчас от предприятия одни убытки.

— Я посмотрел по отчету, там одни убытки, убытки, убытки. Работает 2 человека. Я предлагаю принять решение комиссией - направить в прокуратуру запрос о возможном нанесении материального ущерба общине города Николаева. Пусть прокуратура четко займется этим предприятием. Там задолженность по зарплате, непонятно, куда и что там делается. Это будет второе ЖКП «Південь» (ранее комиссия принимала решение о ликвидации неработающего ЖКП «Південь», - ПН) - точно такое же разграбленное предприятие. Нужно от комиссии дать запрос в прокуратуру по проверке предприятия. Пусть вызывают директора, смотрят документы и реагируют, открывают уголовные дела и тд. Мы опять наносим ущерб городу. Это было серьезное предприятие, - заявил Владислав Чайка.

Депутат также отметил, что на предприятии числится порядка 1 миллиона долга по зарплатам.

Присутствующие члены комиссии, кроме Дмитрия Иванова, поддержали предложение Чайки. Также члены комиссии проголосовали за то, чтобы директор предприятия Эрик Саркисян доказал, что он действительно находится на больничном. При этом, члены комиссии поддержали предложение главы комиссии Дмитрия Иванова относительно того, чтобы на следующее заседание пришел представитель уполномоченного органа городского совета, который курирует работу КП «Дорога».

Напомним, что в начале 2019 года мэр Александр Сенкевич уволил депутата от фракции «Оппозиционный блок» Вячеслава Янкова с должности директора коммунального предприятия «Дорога». Сам депутат заявил, что это месть. А также добавил, что для мэра «управление городом – это компьютерная игра Симс Сити, когда что-то не получилось – перезагрузился и начал по-новому».

Новым директором КП назначили Владимира Щербину, при котором «угробили» автопарк николаевской полиции, однако Сенкевич изучив его кандидатуру считает, что предприятие удастся поднять.

В частности, мэр комментируя всю эту ситуацию заявил, что необходимо оставить одно коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог», а КП «Дорога» - ликвидировать, так как оно неэффективно. Но на тот момент он искал возможности для его работы.