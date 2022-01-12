В Николаевской мэрии на условиях лизинга собираются закупить почти 40 единиц спецтехники для КП – перечень должны утвердить депутаты на сессии

На следующее заседание сессии Николаевского городского совета выносится проект решения относительно утверждения перечня специализированной техники, которая будет приобретена для четырех коммунальных предприятий на средства по договору финансового лизинга.

Об этом свидетельствует проект решения, опубликованный на сайте мэрии.

Как известно, депутаты Николаевского горсовета с третьего раза разрешил КП закупить технику в лизинг.

Согласно проекта решения, всего собираются закупить 37 единиц техники. Больше всего техники получит КП «Николаевские парки», а именно 22 единицы (экскаватор погрузчик, мусоровозы, самосвалы, трактор и оборудование для него, фронтальный погрузчик). На КП «ЭЛУ автодорог» на условиях финансового лизинга закупят 9 единиц техники, а именно поливомоечные машины, миксер для приготовления редких реагентов, самосвалы и бортовые фургоны.

Еще пять единиц техники закупят для КП «Николаевкоммунтранс», речь идет о мусоровозах и бункеровозе для контейнеров. Для КП «Николаевская ритуальная служба» купят один самосвал.

Отметим, что из Госбюджета на покупку техники для предприятий Николаева выделяют 24,1 миллиона гривен.

Напомним, во время сессии 14 и 17 декабря депутаты не разрешили коммунальным предприятиям покупать в лизинг технику из-за того, что во время голосования не набралось достаточное количество голосов. Несмотря на это КП «Николаевские парки» все же объявляют торги на покупку техники в лизинг на 85 миллионов гривен.

Вслед за «Николаевскими парками» еще три КП без решения сессии организовали торги на закупку техники общей стоимостью ₴143 миллиона.

Позже у Сенкевича оправдали объявленные торги на закупку техники в лизинг для городских КП условием Минрегиона. В результате, Николаевский горсовет с третьего раза разрешил КП закупить технику в лизинг.