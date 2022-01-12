За декабрь придется заплатить порядка 8 тысяч гривен: Николаевцы продолжают жаловаться на огромные счета за отопление от ТЭЦ

Жители Николаева просят городскую власть разобраться с астрономическими счетами за отопление, которые за декабрь выставило ЧАО «Николаевская ТЭЦ». У некоторых плата возросла почти в три раза и горожане считают ее необоснованной.

Об этом речь шла на заседании исполнительного комитета Николаевского городского совета в среду, 12 января, передает «Преступности.НЕТ».

На заседание пришел николаевец Дмитрий Фисун, который представляет интересы жителей двухэтажных домов по адресам: Пушкинская 2, Адмиральская 10, 10а, 16, 17а, Никольская, 44, Московская, 36 и Кузнецкая, 1. По его словам, за прошлый месяц предприятие выставило счета за отопление, которые превышают прошлогодние за аналогичный период в три раза.

— У нас есть небольшая проблема, у нас нет счетчиков теплоэнергии, и соответственно из-за этого у нас счета за потребленное тепло составляет в три раза больше, чем в прошлом году. Для примера, в прошлом году за квартиру 80 м2 сумма составляла 2 тысячи 852 гривны, а в этом году - 8 тысяч 437 гривен. Поэтому, думаю, это необоснованные тарифы для нас. Мы обращались в ТЭЦ, пока ответа нет, но обещали пересчитать, но ничего не пересчитали, - сообщил Дмитрий Фисун и попросил разобраться в ситуации, а тепловиков пересчитать тарифы.

Член исполкома Андрей Волков уточнил, почему в домах не устанавливают счетчики теплоэнергии, чтобы уменьшить счета, на что николаевец заявил, что в его доме отсутствуют технические условия для этого.

Вице-мэр Дмитрий Лазарев отметил, что в мэрии сейчас работает рабочая группа по переводу многоэтажных домов на автономное отопление, поэтому он предложил горожан на заседание, чтобы решить их проблему.

Также в «Преступности.НЕТ» обратилась жительница Николаева Инна Черкесова, которой тоже пришли астрономические счета за отопление. Она с семьей проживает по улице Даля, 1 в квартире на 69 квадратных метров.

«Я всегда оплачиваю все коммунальные услуги. Пенсия хоть и небольшая, но больше минимальной. За ноябрь заплатила за отопление ТЭЦ 4270 с копейками гривен, а за декабрь нужно оплатить ТЭЦ почти 7500 гривен! + электричество, газ, вода, вывоз мусора, ЖЭД (то, что раньше было ЖЭК). Вышло больше 8000 гривен. А пенсия моя гораздо меньше. Совокупный доход всех членов семьи не может перекрывать следующие платежи. Рекомендовать «продать собаку» или сменить наше жилье на «собачью будку» не нужно», - заявила она.

При этом она отметила, что предприятие слишком сильно отапливает дома и попросила ТЭЦ публично рассказать, как они рассчитывают оплату.

Напомним, что жительница Николаева возмутилась, что ТЭЦ прислала ей счет за декабрь на 6,3 тысячи гривен.