Исполком согласовал возвращение финподдержки для МФК и МБК «Николаев», а также организации «Виктория» – вопрос вынесут на сессию

В среду, 12 января, члены исполнительного комитета Николаевского горсовета согласовали внесение изменений в программы «Физическая культура и спорт на 2022-2025 года», которые касаются финансовой поддержке ряда спортивных организаций.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Начальница управления спорта Ирина Бондаренко отметила, что при согласовании программы на сессии в программе отсутствовали пункты о финподдержке из городского бюджета для ОО «Николаевский городской физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов «Виктория», ГС «Муниципальный футбольный клуб «Николаев» и ОО Муниципальный баскетбольный клуб «Николаев».

В пояснительной записке указано, что принятие соответствующего решения позволит обеспечить:

- сохранение успешного участия николаевских спортсменов в соревнованиях разного уровня;

- создать надлежащие условия для социальной адаптации и реабилитации лиц с инвалидностью.

- оказывать финансовую поддержку общественным организациям спортивной направленности на конкретные цели, направления и мероприятия, а также проводить контроль за целевым и эффективным использованием предоставленных средств.

Также в программе расписано необходимое финансирование. Так, на организацию и проведение региональных соревнований по видам спорта среди людей с особыми потребностями до 2025 года необходим 1 миллион 92 тысяч гривен.

Ориентировочно порядка 36,6 миллионов финподдержки необходимо общественной организации «Николаевский городской физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов «Виктория». Деньги предусмотрены на оплату труда, начисления на оплату труда, оплату коммунальных услуг, оплату предметов, материалов, оборудования и инвентаря и на оплату услуг, кроме коммунальных.

МФК «Николаев» нуждается в финподдержке в размере 223 миллиона 451 тысяча 400 гривен, а МБК «Николаев» - в 78,3 миллионов гривен.

Теперь вопрос должны рассмотреть депутаты Николаевского горсовета на сессии.

Напомним, что 24 июня МФК «Николаев» решил понизиться в классе и играть во второй лиге, потому что команде не помогают деньгами из бюджета. Также в клубе заявили, что руководство Центрального городского стадиона требовало с МФК «Николаев» значительные средства за пользование спортивной ареной. Отметим, что МФК «Николаев» в этом году выделили из бюджета 6,3 миллиона гривен.

При этом, мэр Сенкевич считает, что МФК «Николаев» не должен полностью обеспечиваться из горбюджета, так как руководство клуба не ищет другие источники финансирования.

Также депутат Кантор заявил, что МФК «Николаев» может уйти из второй лиги, если не найдут инвестора.

В частности, комиссия горсовета просила при следующем перераспределении бюджета предусмотреть ₴5 миллионов для поддержки МБК и МФК «Николаев».

В октябре 2021 года депутаты горсовета решили создать коммунальный футбольный клуб – его содержание может обойтись бюджету до ₴80 миллионов в зависимости от уровня команды.