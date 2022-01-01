Завод «Зоря»-«Машпроект» передал в собственность Николаева три детсада – их уже зарегистрировали как коммунальные

Детсад «Чайка» В собственность городской территориальной громады перешли три объекта – УВК «Чайка», УВК «Зоря», УДО №126 от государственного предприятия НПГК «Зоря-Машпроект». 31 декабря 2021 их зарегистрировали как коммунальные учебные заведения.

Об этом сообщает управление образования Николаевского городского совета.

Поскольку указанные учреждения в ГП НПГК «Зоря-Машпроект» были обособленными структурными подразделениями, в соответствии с решениями Николаевского городского совета от 21 октября 2021 года №11/11, от 14 декабря 2021 года №12/156 и №12/15 создано:

- учреждение дошкольного образования №126 Николаевского городского совета Николаевской области (проспект Мира, 64Б)

- начальная школа №1 Николаевского городского совета Николаевской области (улица Чайковского, 10А)

- начальная школа №2 Николаевского городского совета Николаевской области (улица Южная, 51А)

Также согласно решению учредителя (Николаевский городской совет) и согласно ч. 4, 5 ст. 31, ч. 2 ст. 35 Закона Украины «О полном общем среднем образовании» в состав начальных школ №1 и 2 включены внутренние дошкольные подразделения, действующие в соответствии с уставом учреждения и на основании положения о нем, утвержденного директором учебного учреждения.

«Теперь зачисление детей в учреждение дошкольного образования №126 и дошкольных групп начальных школ №1, 2 будут осуществлять руководители учреждений в порядке очередности поступления заявлений о зачислении с использованием системы электронной регистрации. Зарегистрировать ребенка в указанные учебные заведения можно по ссылке. Подать документы для зачисления детей в 1 класс начальных школ №1, 2 нужно до 31 мая (и после 15 июня - на свободные места, при их наличии). Территориальный принцип обслуживания для вышеупомянутых учреждений начнется с 1 сентября 2022 года», - говорится в сообщении.

Напомним, 26 марта 2020 года, в Николаевской ОГА подписали документы о передаче спорткомплекса «Зоря» ГП «НПКГ «Зоря» - «Машпроект» в коммунальную собственность города Николаева.

В частности, 29 сентября 2020 года завод «Зоря»-«Машпроект» выплатил Николаеву ₴5 миллионов компенсации на ремонт одноименного спорткомплекса, хотя ранее горвласть требовала порядка 20 миллионов гривен. В апреле 2020 года мэр заявлял, что запустить бассейн в спорткомплексе «Зоря» могут осенью 2020 года. Однако, позже сказал, что начать ремонт бассейна в спорткомплексе «Зоря» смогут после решения сессии горсовета. В частности, за техобследование бассейна в спорткомплексе «Зоря» для его дальнейшего капремонта УКС Николаева отдаст ₴50 тысяч. Но пока спорткомплекс не работает.

Также 5 апреля, мэр Николаева Александр Сенкевич и генеральный директор ГП НПКГ «Зоря» - «Машпроект» Денис Гордиенко подписали меморандум о сотрудничестве и договорились передать в коммунальную собственность города непрофильные объекты предприятия.