Кормышкин снова официально стал владельцем «ПАЕК», который он «переписал» на своих подчиненных накануне развода

Депутат Николаевского облсовета Юрий Кормышкин снова официально стал владельцем ООО «СП «Южная аграрно-экспортная компания» (укр. – ПАЕК).

Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня очень хороший день. Сегодня, 12 января, я приобрел в собственность группу компаний ООО «СП «Южная аграрно-экспортная компания», на что дал разрешение Антимонопольный комитет Украины 29 декабря 2021 года. ПАЕК – это детище всей моей жизни, в которое вложено очень много ресурсов, сил и энергии», – написал Кормышкин.

Стоит отметить, что согласно информации из реестра юрлиц, в перечень учредителей уже внесли ООО «К 1ст Групп» – эта фирма была зарегистрирована Юрием Кормышкиным в конце ноября 2021 года.

Как известно, депутат Николаевского областного совета, глава фракции «Наш край» Юрий Кормышкин с августа был удален из реестра как основатель и бенефициар обеих фирм – ООО СП «ПАЕК», которая была создана в 2012 году, и идентичного предприятия, созданного в 2018 году.

Смена в юридическом реестре происходила на фоне развода Кормышкина с женой, во время которого между ними возникают споры вокруг совместного имущества.

13 октября 2021 года суд официально расторг брак между Юрием и Татьяной Кормышкиными. При этом судебные разбирательства относительно раздела имущества еще продолжаются.

Также напомним, что недавно «детище» Кормышкина ПАЕК начало процесс покупки ещё двух компаний у агрохолдинга Веревского.

Еще напомним, как компания «ПАЕК» Кормышкина три года бесплатно пользовалась землей в Николаеве - только после обращения в суд компания заплатила в бюджет ₴1,3 миллиона.