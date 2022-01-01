Кабмин ввел госрегулирование стоимости ряда продуктов

Кабинет министров Украины 12 января ввел государственное регулирование цен на ряд продуктов питания.
Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Отмечается, что за последний год в Украине значительно выросли цены на продукты, в частности:
- гречневая крупа на 23,8% (+8,9 гривны);
- сахар 34,9 % (+7,3 гривны);
- пшеничная мука 15,4% (+1,96 гривны);
- макаронные изделия 18,4% (+3,72 гривны);
- молоко 9,2% (+2,36 гривны);
- подсолнечное масло 48% (+20,25 грн);
- яйца 11,5% (+3,15 гривны);
- птица 26,9% (+15,06 гривны);
- сливочное масло 12,3% (+5,46 гривны).
Именно на эти продукты теперь будет осуществлено государственное регулирование цен. Предельный уровень наценки не должен превышать 10% во время действия карантина.
Напомним, что ранее Кабмин ограничил наценку на поставку газа производителям социальных продуктов.
Также ранее сообщалось, что мировые цены на продукты питания достигли максимума за 10 лет.