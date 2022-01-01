Правительство увеличило зарплаты для украинских медиков

Кабмин повысил заработные платы для медиков.

Соответствующее решение правительство приняло в среду, 12 января.

Согласно постановлению предлагается обеспечить в пределах фонда оплаты труда на 2022 год размеры начисленной заработной платы:

– не менее 20 тысяч гривен - для врачей (кроме врачей-интернов) и специалистов с высшим немедицинским образованием, допущенных к медицинской деятельности в больницах;

– не менее 13,5 тысяч гривен - для специалистов с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием.