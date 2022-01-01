Правительство увеличило зарплаты для украинских медиков

Кабмин повысил заработные платы для медиков.
Соответствующее решение правительство приняло в среду, 12 января.
Согласно постановлению предлагается обеспечить в пределах фонда оплаты труда на 2022 год размеры начисленной заработной платы:
– не менее 20 тысяч гривен - для врачей (кроме врачей-интернов) и специалистов с высшим немедицинским образованием, допущенных к медицинской деятельности в больницах;
– не менее 13,5 тысяч гривен - для специалистов с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что в 2022 году финансирование сферы здравоохранения составляет 232 миллиардов гривен. На программу медгарантий предусмотрено 157,3 миллиарда гривен, что почти на 34 миллиарда больше, чем в прошлом году.