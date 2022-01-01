Глава николаевской налоговой Прокофьев призвал ФЛП не верить мифам об РРО и успеть зарегистрировать их до 1 февраля

Начальник управления Государственной налоговой службы Дмитрий Прокофьев напомнил, что с 1 января 2022 года вступили в действие нормы законодательства о расширении сферы применения регистраторов расчетных операций (РРО). До 1 февраля предпринимателям следует зарегистрировать кассовый аппарат, чтобы в будущем избежать штрафов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, использование кассовых аппаратов в деятельности стало обязательным для ФЛП – плательщиков единого налога II-IV групп. Безусловное освобождение от применения РРО касается ФЛП – плательщиков единого налога I группы.

Использование кассовых аппаратов необязательно:

- если расчеты производятся исключительно в безналичной форме через учреждение банка путем перечисления средств с расчетного счета на расчетный счет (IBAN, он-лайн банкинг);

- денежные средства вносятся непосредственно через кассу банка для последующего перечисления на расчетный счет или через платежный терминал и/или ПТКС, принадлежащий банку.

Кроме того, осуществлять расчеты без применения РРО/ПРРО имеют право предприниматели плательщики единого налога, производящие розничную торговлю (кроме подакцизных товаров) на территории села.

Дмитрий Прокофьев отметил, что противники введения РРО отмечают дополнительные сложности и расходы, которые ложатся на плечи предпринимателей, а также утверждают, что обязательные РРО являются давлением на малый бизнес. Но глава николаевской налоговой заверяет, что это мифы.

«На самом деле введение РРО не приведет к дополнительной финансовой нагрузке на бизнес. На сегодняшний день разработано и успешно функционирует бесплатное программное решение ГНС Украины, которое превращает любое устройство в кассовый аппарат. Такое решение не требует затрат на сервисное обслуживание. К тому же оно не требует представления дополнительной отчетности, поскольку обмен данными между ПРРО и налоговой осуществляется онлайн, возможность формирования Z-отчета предусмотрена в один «клик», - заверил он.

Также он добавил, что ФЛП, которые используют упрощенную систему налогообложения, не являются при этом плательщиками НДС и не осуществляют продажу технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней, не обязаны вести учет товарных запасов и подтверждать их происхождение первичными документами для целей контроля.

«Итак, призываю не поддаваться провокациям, не ждать митингов, а активно приобщаться к процессу применения РРО и ПРРО. Обращаюсь к тем, кто не успел зарегистрировать кассовый аппарат или программный РРО, не медлить и сделать это до 1 февраля этого года, чтобы избежать штрафных санкций в будущем! В подтверждение моих слов, что не нужно будет вести учет товарных запасов и иметь первичные бухгалтерские документы, добавляю официальное письмо ГНС Украины. Спасибо вам, и если есть какие-либо вопросы и проблемы, касающиеся регистрации или работы РРО/ПРРО обращайтесь в Центры обслуживания плательщиков!» - резюмировал он.

Напомним, ранее в николаевской налоговой разъяснили нововведения для ФОПов, касающиеся кассовых аппаратов.