«Укрзалізниця» в 2021 году получила почти полмиллиарда гривен прибыли

«Укрзалізниця» по итогам 2021 года получила, по оперативным данным, 457,5 миллионов гривен чистой прибыли против почти 12 миллиардов гривен чистого убытка в 2020 году.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Оперативная ежедневная работа с грузовладельцами, которая дала нам прирост грузопотока, а также поднятый тариф на грузовые перевозки, эффективное прозрачное распределение вагонов на аукционах позволили компенсировать 1,4 миллиарда гривен убытка за первую половину 2021 года и вывести компанию в прибыль по результатам года», – прокомментировал годовой результат работы компании председатель правления АО «Укрзалізниця» Александр Камышин.

Так, по итогам прошлого года «Укрзалізниця» получила чистый доход от реализации в сумме 86,6 миллиарда гривен, что на 15% выше, чем в 2020 году. В частности, доход от грузовых перевозок вырос на 11,2% до 72,3 миллиарда, от пассажирских перевозок — на 50,7% до 6,23 миллиарда гриве. EBITDA компании в прошлом году выросла на 42,8% до 14,5 миллиарда гривен, маржа EBITDA — на 3,3 процентных пункта до 16,7%.

Председатель правления компании также напомнил, что в конце 2021 года «Укрзалізниця» впервые в истории вовремя получила утвержденный финансовый план, позволяющий в 2022 году перейти к умеренному и стабильному развитию железнодорожной отрасли Украины.

Согласно утвержденному финансовому плану на 2022 год «Укрзалізниця» должна получить 1,68 миллиарда гривен чистой прибыли, что в 6,7 раза больше, чем запланированный аналогичный показатель за 2021 год. Также в главном финансовом документе на 2022 год заложены доходы в сумме 101,977 миллиарда гривен, чистый доход от реализации – 98,091 миллиарда гривен, капитальные инвестиции – 29,989 миллиарда гривен. Кроме прочего, компания ожидает экономии 500 миллионов гривен от снижения суммы оплаты налога на землю, а запланированное финансирование расходов на капитальные инвестиции из государственного бюджета планируется в объеме 6,8 миллиарда.

Напомним, как связанная с беглым экс-главой Минсдоха Клименко фирма пыталась взыскать с «Укрзалізниці» ₴301 миллион, но НАБУ предотвратило вывод денег.