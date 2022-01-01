Минэкономики повысило предельные цены на бензин и ДТ на середину января

Министерство экономики Украины 13 января опубликовало новую среднюю стоимость бензина и дизельного топлива, на основании которой рассчитывается предельная цена продажи топлива в сетях украинских АЗС.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

На основании расчетов НАК «Нафтогаз Украины» определена средняя стоимость одного литра дизельного топлива, она составляет 25,16 гривен, и одного литра бензина – 27,92 гривен.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин не должна превышать 32,92 гривен/литр, на дизтопливо – 32,16 гривен/литр.

По сравнению с началом января средняя цена на бензин увеличилась на 0,95 гривен за литр, на дизтопливо – на 1,34 гривен.



Напомним, как в сентябре 2021 года Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 26,61 гривны за литр и дизтоплива - 22,32 гривны за литр, из которых вычитается предельная цена реализации топлива на АЗС на начало сентября.