Порошенко переписал корпорацию Roshen и другие крупные активы на своего старшего сына, - СМИ

Бывший президент Украины Петр Порошенко переписал корпорацию Roshen и другой крупный бизнес на старшего сына Алексея. Фактически это может позволить избежать ареста активов. Ведь суд недавно арестовал только то имущество экс-президента, которое принадлежало ему лично.

Об этом сообщает «Слідство.Інфо».

Среди арестованного имущества нет кондитерской корпорации Roshen. Эту информацию подтвердил прокурор Офиса Генпрокурора Юрий Белкин. Roshen считается самым ценным среди активов, его оценивают более чем в 1,1 миллиарда долларов. В целом же состояние Петра Порошенко вместе с Roshen в прошлом году Forbes оценил в 1,6 миллиарда долларов.

Ключевыми бизнес-активами экс-президента владеет его старший сын Алексей. Речь идет об около 50 компаниях, значительная часть которых напрямую связана с корпорацией Roshen. На Порошенко-младшего также переписали и принадлежавший бывшему президенту аграрный бизнес.

Алексей Порошенко до осени 2019 был народным депутатом от партии своего отца. Согласно декларациям Порошенко-младшего, на момент депутатства он не владел ни одной фирмой. А уже через несколько месяцев стал владельцем корпорации Roshen, включая украинские и иностранные компании. Это произошло именно тогда, когда украинское следствие начало активно интересоваться деятельностью Петра Порошенко.

Заместитель главного редактора издания «Forbes Украина» Владимир Ланда называет Порошенко-младшего номинальным владельцем этих активов, зато реально контролировать их может экс-президент.

- Почему де-юре акционером является Алексей Порошенко? Мы понимаем, что в 2019 году прошли президентские выборы. Риски для бизнеса Петра Порошенко выросли. Он оперативно принял меры для того, чтобы эти риски минимизировать и, как мы видим из последних событий, это были меры, которые действительно минимизировали такие риски и фактически вывели это имущество из-под будущего ареста, произошедшего через два года, - рассказал журналист.

Лично Петру Порошенко в настоящее время принадлежит около десятка компаний, большинство которых, по открытым данным Налоговой службы, сложно назвать успешными. Некоторые из них в последние годы показывали убытки, а у других финансовые отчеты вообще отсутствуют. Но есть исключения. Крупнейшими финансовыми достижениями среди компаний Порошенко могут похвастаться Международный инвестиционный банк и фитнес-клуб «Пятый элемент». За 2020 год они заработали ориентировочно по 7 миллионов гривен.

Отметим, что в список арестованных фирм Порошенко попала николаевская телекомпания, которая зарегистрирована в полуразрушенном доме. Перед тем как суд арестовал имущество Порошенко, тот, находясь за границей, успел переоформить доли в ряде компаний.