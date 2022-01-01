В Николаевской ОГА сообщили, что деньги на повышение зарплаты медикам пока не начислили: «Проблема есть, она будет решаться»

В Николаевской областной государственной администрации заявили, что средства на повышенные зарплаты медикам еще не начислили.

Об этом сообщил заместитель главы ОГА Юрий Гранатуров в пятницу, 14 января, в ходе совещания в областном совете, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Обсуждая подготовку больниц к очередной волне коронавируса, заместитель главы облсовета Владимир Фроленко поинтересовался у директора КНП «Николаевская областная детская больница» Александра Плиткина, сможет ли больница выплачивать повышенные заработные платы медперсоналу в связи с соответствующим решением Кабинета министров Украины. Также Фроленко спросил, будут ли проходить сокращения сотрудников. Плиткин, в свою очередь, заверил, что персонал больницы не сокращали и не собираются.

— С момента начала преобразования медицинских учреждений мы ни одну должность не сократили. И те, кто хочет уходить, он уходит, но никакого сокращения мы не делали. В будущем мы тоже не планируем никого увольнять. Это не секрет, что нам не хватает медперсонала, частично, и медсестер и узких специалистов, поэтому мы наоборот готовы брать к себе людей на работу, - сказал Плиткин.

Также он отметил, что на данный момент больница подсчитывает, сколько необходимо средств на повышенные зарплаты, добавив, что постановление Кабмина, в любом случае, необходимо будет выполнять.

— Мы полностью выплатим людям аванс, а мы ждем получения договоров с Национальной службой здоровья, и вслед за этим будут деньги. Мы в любом случае обеспечим выполнение постановления, потому что это закон и он обязан исполняться, - сказал Плиткин.

Владимир Фроленко Александр Плиткин Ольга Пархоменко

Глава КНП «Николаевский медицинский фтизиопульмонологический центр» Ольга Пархоменко, в свою очередь, отметила, что необходимо дождаться заключений договоров по пакетам от Нацслужбы здоровья Украины. Если средств будет не хватать – больницы обратятся к областному совету.

— По нашим подсчетам это, действительно, большая сумма. Пока не увидим договоров с НСЗУ, не увидим сумм в этих договорах, сложно посчитать. На данное время денег в учреждении хватит на авансовый платеж. Уже по заработной плате это будет зависеть, как быстро будут заключены договора, как быстро нам перечислят деньги. Будем обращаться к собственнику, к областному совету. Не только я буду обращаться, а и все остальные, — отметила Ольга Пархоменко.

В то же время, заместитель главы ОГА Юрий Гранатуров сообщил, что в управлении здравоохранения на данный момент ведется полный мониторинг всех больниц области, чиновники анализируют, сколько необходимо средств. Он также отметил, что деньги на повышенные зарплаты пока не зачислили.

— Сейчас собираются все данные по всем больницам Николаевской области, учитываются мощности, договоры с НСЗУ, пакеты и так далее. Этим занимаются, в том числе, Минздрав и Министерство финансов. И то, что мы сначала принимаем постановления Кабмина, а потом решаем вопросы – это вообще наш стиль – так было, так есть и так будет. Нужно пересчитывать полностью все, главные экономисты собирают всю информацию (…). Будет ли задолженность? Нет, не будет, потому что пока не начисляются эти средства, - отметил замглавы ОГА.

Проблему же, отметил Гранатуров, поможет решить областной совет.

— Проблема есть, она будет решаться, и я уверен, что это не будет без участия областного совета, - добавил вице-губернатор.

Напомним, ранее Кабмин повысил заработные платы для медиков. Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что в 2022 году финансирование сферы здравоохранения составляет 232 миллиарда гривен. На программу медгарантий предусмотрено 157,3 миллиарда гривен, что почти на 34 миллиарда больше, чем в прошлом году.