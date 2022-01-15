В 2021 году грузооборот порта «Ника-Тера» увеличился на 3,4% по сравнению с 2020 годом

В 2021 году грузооборот порта «Ника-Тера», входящего в Group DF, вырос c 7,38 млн тонн до 7,63 млн тонн.

Об этом сообщакт пресс-служба предприятия.

Порт переработал 6,9 млн тонн экспортных грузов, 506 тыс. тонн импортных грузов, 226 тыс. тонн транзита и каботажа.

Структура грузооборота выглядела следующим образом:

зерновые, зернобобовые, масличные культуры и продукты их переработки – 4 млн 653 тыс. тонн (61% от общего объема перевалки);

навалочные грузы открытого хранения – 2 млн 113 тыс. тонн (28%);

наливные грузы – 490 тыс. тонн (6%);

удобрения – 377 тыс. тонн (5%).

В 2021 году количество обработанных суден выросло с 409 до 453 (прирост 10%). При этом количество обработанных крупнотоннажных судов (водоизмещением более 65 тыс. тонн) выросло с 23 до 24.

- Нам удалось нарастить объемы перевалки несмотря на падение грузооборота в среднем по отрасли на уровне 3,8%. Один из факторов роста – хороший урожай в 2021 году. За счет усовершенствования всех бизнес процессов мы предлагаем аграриям вполне конкурентоспособный сервис по перевалке и обработке грузов. Мы многое меняем в наших бизнес подходах – такой должен быть порт нового поколения. Ключевой принцип предоставления сервиса «Justintime» и сохранение международных стандартов в обслуживании, является нашим конкурентным преимуществом. Наш прогноз на 2022 год – оптимистичный, однако это будет зависеть от макроэкономики, от того, сохранит ли аграрная отрасль страны свои урожаи, — прокомментировал СЕО порта «Ника-Тера» Алим Агакишиев.

В 2021 году количество обработанных в порту зерновозов выросло на 13% составив 74 557 автомобилей, а число обработанных ж/д вагонов увеличилось на 15,6% и составило 72 996 единиц.

По словам Алима Агакишиева, порт в первую очередь сфокусирован на удовлетворении запросов клиентов из АПК. Для улучшения сервиса обслуживания был реализован проект с рядом технологических и логистических решений, оптимизировано взаимодействие с железной дорогой.

- В результате работы, увеличена суточная производительность при обработке крупнотоннажных судов и как следствие у нас одни из лучших показателей по скорости перевалки в Николаевском регионе, — отметил Агакишиев.

В 2021 году предприятие продолжило реализацию Программы по увеличению пропускной способности порта, в рамках которой выполнялась модернизация существующих мощностей, внедрение инновационных технологий и приобретение нового оборудования. Благодаря инвестициям Group DF было закуплено новое лабораторное оборудование, которое позволило существенно увеличить скорость и точность проведения анализов качества поступающих грузов. Также специализированный автопарк предприятия пополнился автоматическим мобильным перегружателем Sennebogen и двумя фронтальными погрузчиками CAT 908.

В развитие порта Group DF Дмитрия Фирташа инвестировано более 1,5 млрд гривен.

Материал для публикации предоставлен портом «Ника-Тера» и размещен на договорных условиях