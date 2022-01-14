Президенты Украины и Азербайджана договорились к 2024 году вдвое увеличить объемы двусторонней торговли

Президент Владимир Зеленский заявил, что визит главы Азербайджанской Республики в Украину качественно наполняет стратегическое партнерство между двумя государствами в политической, экономической и плоскости безопасности. В частности, главы двух государств поставили перед собой новые амбициозные цели.

Об этом он заявил во время встречи с представителями СМИ по результатам переговоров с азербайджанским коллегой в Киеве.

Владимир Зеленский сообщил, что вместе с президентом Азербайджана он обсудил все сферы существующего сотрудничества и все возможности для его усиления. Результатом встречи стало подписание шести двусторонних документов о сотрудничестве: в сельском хозяйстве, энергетике и торговле.

«Их реализация упростит инвестиционную деятельность, усилит продовольственную и энергетическую безопасность, увеличит объем двустороннего товарооборота. У нас много планов, о которых мы подробно говорили с Президентом Азербайджана», – рассказал Глава Украинского государства.

Он отметил, что, несмотря на пандемию, товарооборот между двумя странами не только не снизился, но и впервые за последние семь лет достиг рекордных показателей – почти 1 миллиард долларов США. Однако, Владимир Зеленский отметил, что это не предел, и сегодня государства поставили перед собой новую амбициозную цель – к 2024 году увеличить объем двусторонней торговли.

«Мы также стремимся увеличить размер взаимных инвестиций и количество общих масштабных проектов. Это, в частности, участие азербайджанских компаний в программе «Большое строительство», а также участие украинских компаний в инфраструктурных проектах, к которым Президент пригласил украинский бизнес», – добавил Владимир Зеленский.

Отдельно обсуждалось участие азербайджанского бизнеса в крупной приватизации Украины. По словам президента Украины, это открывает перспективы новых взаимовыгодных проектов.

В этом контексте Владимир Зеленский и Ильхам Алиев договорились провести в первой половине текущего года заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Следующим шагом будет - организация заседания Совета президентов Украины и Азербайджана.

Еще одной актуальной целью Президент Украины назвал развитие транзитного потенциала и создание соответствующей инфраструктуры.

«Мы должны активизировать сотрудничество в сфере международных автомобильных и железнодорожных перевозок, а также в области авиации. Мы и дальше будем совместно работать над рядом перспектив, среди прочего это создание транспортного коридора в рамках ГУАМ, объединяющего Украину, Азербайджан, Грузию и Молдову», – сказал он и добавил, что поднимались вопросы сотрудничества и в других важных отраслях.

Президент Украины поблагодарил своего коллегу и всю делегацию Азербайджана за теплые и конструктивные переговоры, которые стали знаковыми в канун 30-й годовщины установления дипломатических отношений между странами.

«Уверен, что договоренности, которые мы достигли сегодня, начинают новый этап нашего стратегического, исторического, очень правильного предметного сотрудничества», – резюмировал Владимир Зеленский.

Ильхам Алиев со своей стороны отметил, что у отношений Украины и Азербайджана много возможностей. В частности, Президент Азербайджанской Республики отметил планы сотрудничества в сфере энергетики, а также возможности для наращивания сотрудничества в нефтепереработке.

Кроме того, обсуждалось обеспечение продовольственной безопасности путем создания совместных предприятий в пищевой промышленности и совместных инновационных мер.

По словам Президента Азербайджана, подписанные сегодня документы будут способствовать укреплению двусторонних отношений.

«Мы готовы к сотрудничеству во всех сферах, и хочу повторить, что все сотрудничество базируется на нашей крепкой дружбе», - заметил Ильхам Алиев.

Напомним, что Украина и Азербайджан подписали ряд документов о стратегическом сотрудничестве.