«Вотум доверия как к ведущему технологическому центру»: Google собирается купить здание в центре Лондона за $1 миллиард

Техногигант Google потратит 1 миллиард долларов на покупку здания в центре Лондона, где он сейчас является арендатором, демонстрируя свою уверенность в будущем офиса как рабочего места.

Об этом сообщает Reuters, передает «Экономическая правда».

Отмечается, что компания, в которой работают 6400 человек в Великобритании, планирует реконструкцию своих офисов в пределах комплекса Central Saint Giles возле Ковент-Гардена в центре Лондона.

«Нам выпала честь работать в Великобритании уже почти 20 лет, и наша покупка комплекса Central Saint Giles отражает нашу постоянную приверженность росту и успеху страны», - заявила финансовый директор материнской компании Google Alphabet Рут Порат.

Google планирует переоборудовать здание, чтобы оно было адаптировано для личной командной работы и имело конференц-залы для смешанной работы, а также создало больше места для отдельных сотрудников.

Новый ремонт также будет предусматривать рабочие помещения, которые позволят работать на свежем воздухе, добавили в компании.

В Google заявили, что в конечном счете компания будет иметь мощность для 10 тысяч сотрудников на своих предприятиях в Великобритании.

«Эти инвестиции в рабочие места от Google являются большим вотумом доверия к Великобритании как ведущему технологическому центру», - сказал министр финансов Британии Риши Сунак.

Напомним, что ранее Google заключил самую дорогую сделку по покупке недвижимости с начала пандемии - офисное здание на Манхэттене за 2,1 миллиарда долларов. Площадь здания составляет более 120 тысяч квадратных метров.