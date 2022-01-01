В Баштанке с 1 февраля вырастет тариф на воду – горожанам придется платить почти 60 гривен за кубометр

Для жителей Баштанки с 1 февраля 2022 года повысятся тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения. В целом горожанам придется платить на 10 гривен больше, чем обычно.

Соответствующее решение о повышении тарифа 13 января приняли члены исполнительного комитета Баштанского городского совета.

Указывается, что члены исполкома перед согласованием вопроса заслушали доклад начальник отдела по вопросам развития экономики и торговли Елены Комощук и и.о. директора КП «Горводоканал» Николая Герасимлюка.

«Решение вступает в силу с 1 февраля 2022, а именно: 1.Установить тарифы на услуги по централизованному водоснабжению для всех потребителей в размере 42,90 грн. за куб. м.(с НДС) - ранее – 35,40 грн/1 кубометр;

2.Установить тарифы на услуги по централизованному водоотводу, для всех потребителей в размере 16,44 грн. за куб. м. (с НДС) - ранее – 13,60/1 кубометр», - указано в сообщении.

В комментариях под публикацией указывается, что тарифы приняты на 2022 год на основании изменения стоимости составляющих затрат на услуги по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу, с целью приведения тарифов в соответствие с экономическими обоснованными затратами на их производство.

«Изменение действующих тарифов обусловлено тем, что: ростом цен на электроэнергию на 86,2%, на средства обеззараживания (гипохлорит натрия) на 73,4%, реагенты и тестовые приборы на 13%, горюче-смазочные материалы 20%, покупные материалы и на услуги сторонних организаций на 10%», - сообщили в Баштанском горсовете.

Жители Баштанки в комментариях под публикацией стали возмущаться очередным повышением тарифов, ведь предыдущее повышение было четыре месяца назад. Жители также отмечали, что в Николаеве цены и то меньше.

Напомним, ранее Нацкомиссия подняла «Николаевводоканалу» тариф на воду и канализацию – горожане теперь будут платить 34 гривны за кубометр. При этом директор «Николаевводоканала» Дуденко заявил, что поднятие тарифа на 5% - это необоснованно мало, из-за чего он будет обращаться в НКРЕКП.