Студзинская заявила, что администрация «инфекционки» получает сотни тысяч гривен, в отличие от врачей: «Весь персонал, который прибегает покричать, хорошо оплачен»

Администрация КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний», которая саботирует работу больницы, получает сотни тысяч гривен в месяц, в отличие от медперсонала.

Об этом сообщила исполняющая обязанности директора инфекционной больницы Ярослава Студзинская в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Студзинская рассказала, что от 100 до 300% «ковидной» надбавки должны получать врачи и медперсонал, но в «инфекционке» надбавки и премии получали те, кто не работал с пациентами.

— Есть люди, которые работают и зарабатывают на себя. Это медицинский персонал – люди, которые непосредственно работают в ковидных отделениях, должны получать от 100% до 300% надбавок. Они действительно должны получать хорошую заработную плату. Но каждый день открываются новые и новые просторы. Есть люди, которые абсолютно не работают с больными коронавирусом, они не относятся к сотрудникам, которые работают с пациентами, но при этом получают какие-то непонятные надбавки, премии, выслуги и так далее, - заявила и.о. обязанности директора КНП.

Средняя зарплата врачей варьируется от 20 до 30 тысяч гривен. Администрация, тем временем, получает сотни тысяч гривен в месяц.

— Это за сотни тысяч гривен. В месяц. Вы должны сейчас понять, что происходит. Сейчас вот переломный момент, у меня он тоже был, когда я увидела эти цифры. Потому что я знаю, сколько получает врач, сколько он должен получать в этой ситуации, и есть люди, которые получают сотни тысяч гривен. Это ломает сознание, так не должно быть. Люди, медики, которые слушают, должны понимать, что идет распределение… Весовая категория совершенно разная. Те люди, которые кричат, вот, тут больше не надо ничего говорить. Весь персонал, который прибегает покричать, эти люди хорошо оплачены, - отметила Студзинская.

Напомним, заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Юрий Гранатуров заявил, что область сможет обойтись силами других «ковидных» больниц, в случае, если в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» члены администрации продолжат блокировать рабочий процесс.

Напомним, ранее стало известно о том, что большинство «защитников» бывшего главврача КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» не имеют никакого отношения к работникам больницы.