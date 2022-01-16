Книги, кино и билеты на поезд: украинцы уже использовали более ₴1,3 миллиарда в рамках программы «єПідтримка»

Украинцы уже потратили более 1,3 миллиарда гривен в рамках программы «єПідтримка» — выплат 1000 гривен за вакцинацию против коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на странице в Facebook.

По состоянию на 15 января 8,2 миллиона украинцев открыли карты в банках. А 7 миллионов человек уже подали заявки в «Дії» на получение денег.

Наиболее популярными среди расходов в рамках «єПідтримки» остаются книги, кино и железнодорожные билеты. Эти три категории остаются самыми популярными еще с начала действия программы.

Напомним, что люди от 60 лет смогут использовать тысячу гривен за вакцинацию против коронавируса на социальные нужды, в частности, на покупку лекарств. Но такую возможность запустят с января 2022-го.

Как известно, «єПідтримка» ㅡ это программа поддержки, по которой украинцы, прошедшие полный курс вакцинации против коронавируса, могут получить тысячу гривен.