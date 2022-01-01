Зарплата медработников николаевской «инфекционки» оказалась гораздо меньше админперсонала – в КНП с проверкой приехали ревизоры

Исполняющая обязанности главы КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Ярослава Студзинская рассказала, что в больнице с проверкой работают специалисты Управления Южного офиса Госаудитслужбы. На данный момент уже известно о серьезной разнице в оплате труда медицинскому персоналу и сотрудникам администрации – бухгалтерскому составу, отделу кадров, которым экс-директор Федорова начисляла в 5 раз больше, нежели получали врачи.

Об этом Студзинская написала на своей странице в Facebook, опубликовав зарплатную таблицу.

«Сегодня на КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» зашли и приступили к работе специалисты Управления Южного офиса Госаудитслужбы. Их конечный отчет будет очень важен для принятия правильных, управленских, решений в вопросе наведения порядка в нашей «инфекционке». На сегодняшний момент, из той информации, которой я владею, вижу очень серьезный «перекос» в сторону оплаты труда отдельных лиц из админперсонала больницы в ущерб медицинскому персоналу – врачам, медсестрам, санитаркам…Так быть не должно! Ведь именно медики, а не бухгалтера, кадровики и всевозможные «замы» и «помы» директора, ежедневно рискуют своим здоровьем, оказывая помощь пациентам в условиях пандемии коронавируса», - заявила Студзинская.

При этом она отметила, что ситуация, «когда врачи, медсестры, санитарки, которые днями и ночами борются за жизни, получают зарплату, порой в пять, а в отдельных случаях и в десять раз меньше, чем бухгалтер в первый месяц своей работы на предприятии», не будет дальше повторяться и является неприемлемой.

Кроме того, по словам Студзинской, в момент работы аудиторов отдельные лица из бухгалтерии, отдела кадров и некоторые заместители директора были обеспокоены происходящим. В свою очередь они принялись блокировать работу проверяющих.

«У меня есть обоснованные предположения о том, что именно движет этими всеми бухгалтерами, начальниками отделов кадров и заместителями той самой бывшей, которые даже готовы идти на уголовщину с недопуском аудиторов. Ответ банален и прост – все их действия будут раскрыты. Все увидят, что в то время, когда медперсонал получал по 20 тысяч, они себе выплачивали в три-пять раз больше (смотрите таблицу)! Некоторые «особо ценные кадры» вообще получали плату по «отдельной программе» (один из замдиректоров). А теперь задумайтесь, готовы ли Вы, как члены громады, оплачивать весь этот цирк? Уверена, что, как бы кто не пытался скрыть свои деяния, все будет официально зафиксировано аудиторами с последующей юридической оценкой от правоохранительных органов», - рассказала она.

Также Ярослава Студзинская задалась вопросом, «как все эти «уважаемые» люди, которые продолжают попытку блокировать работу больницы, смогут смотреть в глаза медперсоналу нашего КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней».

Стоит отметить, что по данным зарплатной ведомости, которую опубликовала Студзинская, экс-директор «инфекционки» Федорова за декабрь в общей сумме получила 462 тысячи 358 гривен. Таким образом, ей насчитано 218 тысяч 501 гривну заработной платы и 216 тысяч 857 гривен, вероятнее, отпускных средств.

Помимо этого, так названные «отдельные лица», к примеру, помощник директора и заместители директора, которые не являются медицинским персоналом, за декабрь получали от 112 до 222 тысяч гривен. Также бухгалтерскому составу, которые саботировали работу больницы, выплатили от 80 до 132 тысяч гривен.

Напомним, сотрудников КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний», которые саботируют работу больницы, около 12-15 человек, они сотрудники администрации, и, вероятнее всего, выполняют чьи-то указания.

Также напомним, Светлана Федорова через суд пытается обжаловать свое увольнение с должности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний».

Как известно, 21 декабря Николаевский областной совет уволил Федорову с должности директора «инфекционки» . Депутаты приняли решение по результатам официальной проверки Министерства здравоохранения Украины, выявившей многочисленные и систематические нарушения. Также депутаты Николаевского областного совета от «Нашего края» исключили Светлану Федорову из фракции . Позже она отозвала заявление о сложении с себя депутатских полномочий.

4 января Ярославу Студзинскую представили в качестве и.о. директора КНП на брифинге в Николаевской ОГА. После этого Студзинская вместе со своим адвокатом и представителями ОГА поехала в больницу, чтобы приступить к исполнению обязанностей директора, однако ее не допустили на рабочее место Светлана Федорова со своими сторонниками, а именно заместителями директора Алевтиной Демьяненко и Игорем Гаврилишиным. А вечером Студзинская записала видеообращения коллективу.

5 января Студзинская вместе с адвокатом утром приехали в больницу, однако на входе их встретили Светлана Федорова и часть работников больницы, которые препятствовали ее деятельности. В конфликт вмешались полицейские. В больницу также приезжал замглавы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров, который попытался поговорить с Федоровой, но это не возымело должного успеха, также он рассказал, какие задачи сейчас стоят перед Ярославой Студзинской.

10 января, в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» продолжились противостояния между новым и старым руководством больницы - бухгалтерия тормозила процесс выдачи необходимой для начисления зарплаты документации, а в больницу пришел скандальный киевский «активист».

Также напомним, как в Счетной палате зафиксировали значительную разницу в зарплатах руководителей и медработников, приведя в пример николаевскую «инфекционку».

Ранее сообщалось, что директор николаевской «инфекционки» Федорова, которая просила повысить ей зарплату, с лета обходится бюджету в ₴200 тысяч в месяц «грязными»