Депутат Чайка предложил ликвидировать николаевское КП «Дорога» – комиссия по ЖКХ поручила управлению коммимущества подготовить проект решения

Во вторник, 18 января, члены постоянной комиссии по вопросам ЖКХ и коммунальной собственности подержали предложение депутата Владислава Чайка относительно ликвидации КП «Дорога», которое несколько лет фактически не функционирует, что несет за собой материальные убытки для города.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Нынешний директор КП Эрик Саркисян заявил, что предприятие не работает 2 года, потому что все это время арестованы счета. Также имеется задолженность по зарплатам в размере 3 миллиона 300 тысяч гривен.

По его мнению, в таком положении дел виновен прежний директор Владимир Щербина, ведь счета арестовали в феврале 2020 года, а Саркисяна поставили на должность директора только в июне. Все это время руководство предприятия находится в ожидании разблокировки счетов и дальнейшей работы. При этом функционал у предприятия аналогичен функционалу КП «ЭЛУ Автодорог».

Экс-директор предприятия Вячеслав Янков, который работал там с 2004 по 2019 год, заявил, что все эти года предприятие подавало отчет, в котором четко было видно, что КП – прибыльное.

— 75 человек было у меня в подчинении. Основная вид деятельности — обслуживание Ингульского района (...). Предприятие с этой функцией справлялось, была материально-техническая база: тракторы, машины, снегоочистители, экскаватор. Могли делать от санитарной очистки и до благоустройства дорог. В 2018 году приобрели новый каток, асфальтоукладчик, фрезы и тд. В общем подготовили работу. С 20 января 2019 года после моего увольнения назначили другого директора, назначение было эпохальное, потому что я прошел два собеседования в двух комиссиях, два конкурса с городским головой и потом еще было два совещания с городским головой. Вот так показательно затягивали конкурс по выбору директора. Первое время 2019 года – до марта, они еще показывали работы, отработали те тендера, которые отыгрывались при мне, и предприятие было прибыльное. Потом предприятие не участвовало в тендерах, имея при этом материальную базу, - рассказал Вячеслав Янков.

Он отметил, что у него на должности директора был оклад 8,8 тысяч гривен и при условии прибыльности предприятия Янков имел право добавлять себе 100% доплат, а новый директор Владимир Щербина сходу назначил себе зарплату в 25 тысяч гривен с доплатой в 100% независимо от прибыли. Также после прихода Щербины на предприятии резко возросло количество управленческого аппарата и уменьшилось количество именно профильных работников.

Янков заявил, что на территории предприятия сделали отстойник для маршрутных такси. Также Вячеслав Янков считает, что предприятие можно и нужно восстановить, потому что после его упадка в Ингульском районе начались проблемы с дорожным покрытием. Но для восстановления понадобится большое количество средств.

Нынешний директор КП «Дорога» заявил, что на предприятии не осталось никакой техники, ее отдали КП «ЭЛУ Автодорог». На предприятии же остались пару ЗИЛов и УАЗик, которые практически разукомплектованы.

Депутат Владислав Чайка напомнил, что на прошлом заседании комиссии было согласовано обращение в прокуратуру, чтобы там проверили деятельность КП и определили, кто привел его к такому состоянию. Также Чайка считает, что предприятие необходимо ликвидировать.

— Чтобы его восстановить, нужно купить новую технику, которая была, погасить все долги по зарплате. Самое главное, чтобы прокуратура нашла, кто его развалил, - заявил Владислав Чайка.

В итоге, члены комиссии решили обратиться к коллегам из бюджетной комиссии предусмотреть деньги на работу ликвидационной комиссии, а управлению коммунального имущества подготовить соответствующий проект решения о ликвидации предприятия. Также депутат Владислав Чайка предложил узнать у департамента внутреннего финансового контроля, почему все это время на предприятии не проводились проверки, чтобы избежать таких последствий.

Напомним, что в начале 2019 года мэр Александр Сенкевич уволил депутата от фракции «Оппозиционный блок» Вячеслава Янкова с должности директора коммунального предприятия «Дорога». Сам депутат заявил, что это месть. А также добавил, что для мэра «управление городом – это компьютерная игра Симс Сити, когда что-то не получилось – перезагрузился и начал по-новому».

Новым директором КП назначили Владимира Щербину, при котором «угробили» автопарк николаевской полиции, однако Сенкевич изучив его кандидатуру считает, что предприятие удастся поднять.

В частности, мэр комментируя всю эту ситуацию заявил, что необходимо оставить одно коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог», а КП «Дорога» - ликвидировать, так как оно неэффективно. Но на тот момент он искал возможности для его работы.