АМПУ анонсировала «миллиардные проекты» в порту «Николаев» и Днепро-Бугском лимане

Администрация морских портов Украины (АМПУ) планирует в 2022 году дать старт проектам по созданию якорной стоянки в морпорту «Николаев» и лихтеровочным базам в районе Днепро-Бугского лимана, способным принимать суда типа Panamax.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы АМПУ Александр Голодницкий, передает «Интерфакс-Украина».

- На 2022 год в соответствии с месседжами министра инфраструктуры Александра Кубракова мы заложили планы по привлечению больших финансовых ресурсов для того, чтобы осуществить «большой приток» в развитии портовой инфраструктуры. С точки зрения проектов мы планируем создание якорной стоянки в морпорту «Николаев» – это обеспечит большую пропускную способность порта, потому что между морем и портом «Николаев» 80 километров Бугско-Днепровско-Лиманского канала, - сообщил Голодницкий.

По его словам, в 2022 году АМПУ планирует начать проект по созданию лихтеровочных баз в районе Днепро-Бугского лимана, которые позволят принимать суда типа Panamax на 100 тысяч тонн груза.

- Это большие миллиардные проекты, и для них мы планируем привлекать финансовые ресурсы. В настоящее время изучаем разные финансовые инструменты, в частности евробонды, кредитные средства от банковских учреждений, - отметил Голодницкий.

Напомним, ранее Госаудитслужба рекомендовала Мининфраструктуры ликвидировать ГП «Николаевский морской торговый порт».