ТЭЦ должна сделать перерасчет тем николаевцам, которым за декабрь пришли завышенные платежки за отопление

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что абонентам «Николаевской ТЭЦ», которым пришли завышенные платежки за отопление за декабрь должны сделать перерасчет.

Об этом мэр заявил мэр в ходе онлайн эфира 18 января, передает «Преступности.НЕТ».

По словам мэра, вопрос уже изучили и в большинстве случаев он касается абонентов «Николаевской ТЭЦ», которая находится в собственности НАК «Нафтогаз».

Также Александр Сенкевич отметил, что в Николаеве почти во всех домах установлены счетчики тепла и там таких проблем нет. При этом есть около 100 домов, где установить счетчики нельзя из-за отсутствия технической возможности.

— И выходит так, что мы в тех домах, которые отапливаются «Николаевоблтеплоэнерго» применили понижающий коэффициент, потому что мы являемся собственниками этого предприятия и решили, что есть дома с такой же площадью и надо выровнять по цене с теми домами, где стоят эти счетчики. ТЭЦ этого не сделала. Она не получила согласований. В понедельник на аппаратном совещании мы встречались с новым руководителем, думаю, они сделают все возможное, чтобы получить эти согласования и сделают пересчет, - заявил Александр Сенкевич.

Напомним, что жительница Николаева возмутилась, что ТЭЦ прислала ей счет за декабрь на 6,3 тысячи гривен.

Некоторым николаевцам, абонентам ТЭЦ за декабрь придется заплатить порядка 8 тысяч гривен.