В Николаеве до конца 2022 года не закончат строительство троллейбусной линии в Корабельный район: «Не выделено всей суммы»

В текущем году по проекту строительства троллейбусной линии в Корабельный район Николаева собираются подготовить остановки и сделать подстанцию, но говорить о завершении работ пока рано.

Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич в онлайн-эфире 18 января, передает «Преступности.НЕТ».

— Нет, (троллейбусную линию в Корабельный район, - ПН) не сделают в этом году. На нее не выделено всей суммы денег. В этом году мы подготовим остановки и сделаем подстанцию. Останется кинуть только троллеи и пустить транспорт, - сообщил Сенкевич.

Отметим, что в прогнозе бюджета на 2022-2024 год указано, что на него за эти годы выделят порядка 70 миллионов гривен и процент готовности объекта составит лишь 55%.

Напомним, что в октябре 2020 года ДЖКХ Николаева выбрал фирму, с которой заключили договор на строительство троллейбусной линии в Корабельный район за ₴47,1 миллионов. В ноябре 2020 года подрядчик приступил к строительству троллейбусной линии в Корабельный район – до конца года собирались установить 108 опор с освещением.

Также сообщалось, что в Николаеве на «перегоне» демонтируют рекламные билборды, которые мешают строительству троллейбусной линии в Корабельный район.

В рамках строительства троллейбусной линии подсветили Широкобальский мост. Директор ДЖКХ Сергей Коренев сообщал, что установка троллейбусной линии на проспекте Богоявленском продлится минимум до конца года. Также в рамках строительства троллейбусной линии в Корабельный район от автовокзала и до улицы Космонавтов устанавливают контактные опоры.

Сообщалось, что новые троллейбусные линии в Николаеве строятся в качестве софинансирования закупки транспорта по кредиту ЕБРР.

В 2021 году сообщалось, что на завершение троллейбусной линии в Корабельный район нужно более ₴120 миллионов – к электрочасти проекта приступят, когда будут деньги.