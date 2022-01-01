На российском фондовом рынке произошел крупный обвал – акции крупнейших компаний подешевели на 10%

На российском фондовом рынке произошёл крупнейший с марта прошлого года обвал. Во вторник 18 января индекс московской биржи к закрытию торгов опустился на 6,5%, в другом значении – до отметки 3 тысячи 328 пунктов.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Индекс РТС, который является основным индикатором фондового рынка России, упал на 7,29% или до 1 тысячи 367 пунктов. В последний раз значение индекса РТС было ниже 1 тысячи 400 пунктов в феврале прошлого года.

Акции крупнейших российских компаний – «Газпрома», «Сбера» и «Яндекса» - также упали в среднем на 10%.

По мнению аналитиков и экспертов, акции дешевеют из-за геополитической напряженности - в частности, из-за ситуации на российско-украинской границе, где скапливаются войска РФ, и возможного наступления РФ.

Напомним, что в ноябре в России на фоне слухов о вероятной войне с Украиной падали акции «Газпрома» и рос курс доллара.