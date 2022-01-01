На аукционе продадут уникальный черный бриллиант Энигма, который якобы попал на Землю из космоса

Аукционный дом Sotheby's выставил на торги уникальный черный бриллиант Энигма, который, по одной из версий, прибыл на Землю из космоса.

Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на CNN.

Отмечается, что вес камня после огранки составляет 555,55 карата. В 2006 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой ограненный алмаз в мире. Считается, что камень попал на Землю из космоса – либо в результате удара метеорита, либо из «алмазоносного» астероида, который столкнулся с планетой.

Как отметили в аукционном доме, природный ограненный черный бриллиант такого размера является «чрезвычайно редким явлением». Ожидается, что он будет продан за 6,8 миллиона долларов на февральских торгах в Лондоне. Огранка камня вдохновлена ​​ближневосточным защитным амулетом Хамса, связанным с числом пять. В дополнение к 555,55 карата у камня ровно 55 граней.

Как отметил специалист Sotheby's по ювелирным изделиям Никита Бинани, до настоящего времени бриллиант более двух десятилетий находился в частной коллекции и не поступал в открытую продажу. Перед торгами Энигму покажут на выставках в Дубае, Лос-Анджелесе и Лондоне.

Напомним, ранее уникальный розовый бриллиант продали на аукционе за 50 миллионов долларов.