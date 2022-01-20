Нардеп предложил запретить компаниям нанимать третью группу ФОПов, но при этом снизить налоги на зарплаты

В Украине физлицам-предпринимателям (ФОПам) третьей группы единого налога хотят ограничить возможность сотрудничать с юрлицами.

Об этом рассказал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев, пишет «Обозреватель».

По его словам, следует принять реформу детенизации зарплат. Это позволит убрать схему уклонения от уплаты налогов с зарплат, при которой работника оформляют не как сотрудника в штат (нужно платить 22% ЕСВ, 19,5% НДФЛ + военный сбор), а как ФОПа (нужно платить 5% с зарплаты).

- Сузить возможность для сотрудничества ФОПов на третьей группе с юрлицами для предоставления услуг. Речь идет о тех, кто не хочет платить налоги с зарплаты и оформляет своих сотрудников в качестве «зарплатных ФОПов». Это все реформа налогообложения доходов. Снижаем ставку, но заставляем платить всех, - пояснил Гетманцев.

Речь идет об инициативе, которую, возможно, рассмотрят в 2022 году. На данный момент законопроект о детенизации зарплат в парламенте не рассматривался.

Что предлагает Гетманцев: снизить эффективную ставку налогообложения, расширить возможности для декларирования, ввести посемейное декларирование; ввести по польской модели налог на выведенный капитал как опцию для среднего бизнеса с оборотом до 200 миллионов; ограничить возможность трудоустройства в компании «зарплатных ФОПов».

Напомним, ранее николаевские налоговики рассказали о кассовых аппаратах для ФОПов.