В Николаеве перед продажей коммунального имущества у ряда помещений сменились арендаторы: они могут получить первоочередное право выкупа

Здание первой городской больницы по адресу 2-Экипажной

Николаевский городской совет планирует выставить на продажу 62 тысячи 155 квадратных метров коммунальной собственности. При этом, перед публикацией проекта решения, который должны утвердить депутаты, у ряда помещений сменились арендаторы, получив право выкупа недвижимости.

Об этом шла речь в материале «Преступности.НЕТ»: «Дерибан» или прозрачная приватизация?: У Сенкевича хотят продать более 60 тысяч м² коммунального имущества Николаева».

«В начале года на сайте Николаевского городского совета появился список того, что городская власть хочет продать. В перечень объектов попали такие объекты как здание городской больницы, известной тем, что в ней лечили Максима Горького, база отдыха в Рыбаковке, овощехранилище на Кагатной с многотысячной квадратурой, и множество небольших помещений по всему Николаеву», - говорится в материале.

Как сообщается в материале, продажа части коммунального имущества будет продаваться через аукцион, при этом часть помещений предложат выкупить их арендаторам, на правах выкупа.

«Приватизировать объекты малой приватизации коммунальной собственности Николаевской городской территориальной общины, переданные в арендное пользование, способом «выкуп», при подаче арендаторами заявления и документов, подтверждающих выполнение условий, определенных ч.2 ст.18 Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества», не позднее шести месяцев со дня принятия данного решения», - говорится в проекте.

При этом, если арендаторы не выкупят арендуемые помещениях из списка, то те будут выставлены на продажу через аукцион.

Примечательно, что перед тем как опубликовать проект решения, которое разрешит продать более 150 помещений, у ряда из них поменялись арендаторы.

К примеру, несколько помещений в аренду получили компании, которые были созданы за полтора месяца до самих торгов.

«В частности, речь о компаниях «Грандреспублика» и «Вордмистик», оформленные на Ирину Романчук, а также «Лидерквадрат», директором которой указана Анна Ткач. Все они были созданы в октябре и уже через месяц взяли аренду коммунальное имущество. Примечательно, что «Грандреспублика» и «Лидерквадрат» зарегистрированы по одному и тому же адресу. Нам удалось связаться с одной из арендаторов - Анной. Женщина сообщила, что она рассматривает вариант приобретения коммунального помещения…Также среди тех, кто сейчас арендует городское имущество и может претендовать на его выкуп, есть и давно знакомые и широко известные люди, связанные с депутатами прошлых созывов», - рассказывается в статье.

Также приводится в пример ситуация, когда арендатор, который выиграл торги, отказывается от подписания договора и более ста квадратов коммунальной собственности переходят в аренду ко второму участнику, при этом он приходится однофамильцем своему «выбывшему» конкуренту.

«История со сдачей в аренду помещения на 107 квадратных метров по улице Космонавтов. В торгах приняли участие две компании – «Роксолана плюс» и «ВСБ». У директоров этих двух фирм одинаковые фамилии. «Роксолану плюс» возглавляет Николай Вороненко, а «ВСБ» – Сергей Вороненко. В «неравном бою» ставок того, кто и за сколько готов снимать городское имущество, выигрывает Николай Вороненко. Его ставка – 15 тысяч гривен. Учитывая то, что изначально город был готов сдавать это помещение за 1306 гривен результат можно назвать неплохим. Вот только спустя несколько дней Николай Вороненко отказывается от подписания договора аренды, уступая это помещение на первом этаже с отдельным входом фирме Сергея Вороненко. Тот готов платить 5 100 гривен. Как нам известно, Николай и Сергей – это дедушка и внук», - сказано в материале.

Напомним, что во время проверки аудиторы выяснили, что Николаев потерял 2,6 миллиарда гривен из-за неэффективного управления. Так, из-за занижения ставок налога на недвижимое имущество, была упущена возможность получения доходов в размере 110 миллионов гривен, а из-за непринятия достаточных мер по взысканию убытков, причиненных вследствие нарушений земельного законодательства, бюджетом недополучено доходов почти 69 миллионов гривен.