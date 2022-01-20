В РФ собираются полностью запретить криптовалюту

Центробанк России выступил за полный запрет оборота криптовалюты и ее майнинга на территории РФ.

Об этом сообщает «Медуза».

Среди инициатив содержатся предложения о введении ответственности для физических и юридических лиц за покупки в криптовалюте, а также запрет банкам вкладывать свои деньги в криптовалюты и требование о блокировке операций по продаже и покупке криптовалюты за реальные деньги.

Агентство Bloomberg сообщает, что ФСБ убедила главу Центробанка Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в России, чтобы лишить доступа к этому виду финансирования оппозицию, «нежелательные организации» и СМИ – «иностранных агентов».

По данным Bloomberg, общий объем средств на криптокошельках в России составляет около 91 миллиарда долларов. Пожертвования в адрес оппозиции и СМИ составляют крайне незначительную часть рынка, однако ФСБ обеспокоена тем, что россияне делают их все чаще, а отследить их трудно.

Напомним, ранее банк Китая признал нелегальными операции с криптовалютами.