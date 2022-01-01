НБУ повысил учетную ставку до 10%, прогноз по инфляции ухудшился

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 10% годовых.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Такую меру приняли, в частности, для обеспечения «устойчивого понижения инфляции до цели 5%». В НБУ сообщили, что рост потребительских цен незначительно замедлился с пиковых 11% в сентябре до 10% в декабре.

Также Национальный банк ухудшил прогноз инфляции на 2022 год с 5% до 7,7%. Девальвацию гривны объяснили ухудшением информационного фона – новостей о возможном вторжении РФ.

«Нагнетание информационного фона вокруг потенциальной военной агрессии отражается в падении стоимости украинских активов и девальвационном давлении. Длительное сохранение геополитического напряжения может крайне негативно отразиться на ожиданиях населения, бизнеса и инвесторов. Также оно будет являться значительным препятствием для инвестиций в экономику, и будет осложнять привлечение внешнего финансирования», - сообщили в НБУ.

Напомним, что изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков их оформляют.

Когда инфляция и риски макроэкономической нестабильности в стране усиливаются, центральный банк должен принять меры для стабилизации. Тогда НБУ повышает учетную ставку и проводит жесткую монетарную политику. Это означает, что кредитовать уже более рискованно, поэтому цена на деньги в экономике растет. При уменьшении инфляции и улучшении макроэкономической ситуации учетная ставка обычно снижается и это вызывает постепенное удешевление депозитов и кредитов.

Напомним, что в сентябре 2021 года Нацбанк повысил учетную ставку на 0,5 процента - до 8,5%.