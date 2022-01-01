В николаевской «инфекционке» бухгалтера тормозят начисление зарплаты медикам: «Идет полный саботаж»

В КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» сотрудники администрации в лице бухгалтеров продолжают саботировать работу учреждения. На этот раз «тормозят» начисление заработной платы, в том числе и медицинскому персоналу.

Об этом стало известно 20 января во время брифинга в Николаевской ОГА, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что в КНП после смены руководства с проверкой пришла Госаудитслужба. После огласки финансовых нарушений в зарплатой ведомости было указано, что бухгалтера и отдел кадров получают в 5-10 раз больше, чем медицинский персонал в «ковидное» время. К примеру, зарплата одного из бухгалтеров достигала 132 тысяч гривен в месяц, а экс-директор учреждения Светлана Федорова за свой последний месяц работы – декабрь и вовсе получила почти 463 тысячи гривен. Также бухгалтера пытались вынести документацию из больницы, которую они ранее отказывались предоставить аудиторам. При этом, за короткий период работы служба уже успела обнаружить серьезные нарушения в хозяйственной деятельности предприятия бывшим руководством учреждения. В частности, договора на закупку продуктов и медикаментов попросту не заключались.

— Доктора выполняют свою работу в стопроцентном объеме, и к младшему медицинскому персоналу точно так же никаких вопросов нет. Что касается административно-хозяйственной части, то работа идет. Сейчас основная задача – выплата зарплаты. Медики каждый день заходят ко мне на пятиминутке и спрашивают: «Зарплата будет или нет?». Хочу сказать, что это основная сейчас задача и основное направление, по которому я сейчас работою. Потому что люди должны вовремя, во всем объеме и со всеми надбавками получить свою зарплату, — рассказала исполняющая обязанности главы КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Ярослава Студзинская.

В свою очередь заместитель главы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров отметил, что на данный момент сложность выплаты зарплаты заключается в том, что люди, которые ответственны за ее начисление, они же ранее пытались вынести документацию с больницы, саботируя работу КНП, продолжают препятствовать этому. К примеру, главный бухгалтер и экономист выводят из строя программу по начислению средств, к которой у них есть доступ.

— Люди, которые делают расчеты начисления зарплаты и работают с бухгалтерскими программами на этом коммунальном предприятии делают все, чтобы это (начисление зарплаты, - ПН) сорвать. Разными способами. Одни отказываются, другие ломают – выводят там что-то из строя, третье – ушли на беспробудный больничный, и так далее. Такое впечатление, что там не одна больница, а две. То есть, одна – врачи, медсестры, санитарки. А вторая – административный корпус, в котором происходят совершенно другие вещи…Это как сжечь за собой мосты, взрывать заводы, оставляя город врагу. Мы не на войне. Это просто одна из больниц, которая, наверное, еще подобного не видела, хотя этой больницу не привыкать, — рассказал Гранатуров.

При этом он отметил, что медицинский персонал в любом случае получит зарплату со всеми начислениями.

— Когда деньги есть, нужна нормальная спокойная хозяйственная деятельность, которая там не велась, потому что там никто ничего не приобретал, — подчеркнул заместитель главы Николаевской ОГА.

Кроме того, Студзинская заявила, что деньги на счету учреждения для выплаты есть, но вопрос заключается в том, что «идет полный саботаж и отказ человека выполнять свои законные функциональные обязанности».

— Медики сейчас должны понимать, что их зарплата зависит конкретно от их бухгалтерии. Они делают все, чтобы эта заработная плата не поступила к ним (медицинскому персоналу, - ПН) на карточку, — отметила исполняющая обязанности главы КНП.

На это все Гранатуров пригрозил увольнениями.

— Персонал, которые не выполняют свои обязанности и грубо их нарушают уволить, пускай потом разбираются, а вакансии заполнить, мы поможем с Центром занятости, там есть достаточное количество бухгалтеров, — сказал он.

Также Студзинская рассказала, что ей приходится бороться «с отголосками предыдущей власти ежесекундно», так как до этого приемный покой был закрыт для посещений, шлагбаум был поднят, а на территорию учреждения пускали только отдельных лиц.

— В данный момент охранник, который находится на шлагбауме, открыл его и постоянно находится на месте. Приемный покой предупрежден о том, что дверь должна быть круглосуточно открыта для приема пациентов, — сообщила она

Студзинсая отметила, что с бухгалтерами, которые не выполняют свои прямые обязанности будут разбираться правоохранительные органы, которым она направила заявления и видеодоказательства нарушений.

Напомним, 21 декабря Николаевский областной совет уволил Федорову с должности директора «инфекционки» . Депутаты приняли решение по результатам официальной проверки Министерства здравоохранения Украины, выявившей многочисленные и систематические нарушения. Также депутаты Николаевского областного совета от «Нашего края» исключили Светлану Федорову из фракции . Позже она отозвала заявление о сложении с себя депутатских полномочий .

25 декабря стало известно, что в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» не завершили процедуру увольнения Светланы Федоровой с должности директора и отказались выдать соответствующие документы представителям Николаевской ОГА.

4 января Ярославу Студзинскую представили в качестве и.о. директора КНП на брифинге в Николаевской ОГА. После этого Студзинская вместе со своим адвокатом и представителями ОГА поехала в больницу, чтобы приступить к исполнению обязанностей директора, однако ее не допустили на рабочее место Светлана Федорова со своими сторонниками, а именно заместителями директора Алевтиной Демьяненко и Игорем Гаврилишиным. А вечером Студзинская записала видеообращения коллективу.

5 января Студзинская вместе с адвокатом утром приехали в больницу, однако на входе их встретили Светлана Федорова и часть работников больницы, которые препятствовали ее деятельности. В конфликт вмешались полицейские. В больницу также приезжал замглавы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров, который попытался поговорить с Федоровой, но это не возымело должного успеха, также он рассказал, какие задачи сейчас стоят перед Ярославой Студзинской. Несколько следующих дней в больнице продолжалось противостояние.

10 января, в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» продолжились противостояния между новым и старым руководством больницы - бухгалтерия тормозила процесс выдачи необходимой для начисления зарплаты документации, а в больницу пришел скандальный киевский «активист».

Также напомним, как в Счетной палате зафиксировали значительную разницу в зарплатах руководителей и медработников, приведя в пример николаевскую «инфекционку».

Ранее сообщалось, что директор николаевской «инфекционки» Федорова, которая просила повысить ей зарплату, с лета обходится бюджету в ₴200 тысяч в месяц «грязными». Примечательно, что в последний месяц работы на посту директора КНП Федорова получила почти 463 тысячи гривен.