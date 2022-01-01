Monobank устанавливает первые банкоматы по Украине – у каждого будет своя «кличка»

В Украине скоро появятся банкоматы Monobank. Стало известно, как они будут выглядеть.
Об этом сообщает на Facebook-странице сообщает один из сооснователей Monobank Олег Гороховский.
По его словам, у каждого банкомата будет кличка.
«Уже совсем скоро появятся наши банкоматы. Мы бы были не мы если бы сделали обычную, скучную железяку и мы попросили агентство Banda помочь нам в этом проекте. Встречайте! Рыжик, Добби и Царапка!», - написал он, опубликовав фото.
Также он предложил клиентам банка предложить свои варианты по типу «кошачьих имен».
Напомним, что Monobank является одним из первых банков, который начал выплачивать «ковидную тысячу».