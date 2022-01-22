Государственная зерновая корпорация, которой руководил николаевский экс-депутат, близка к дефолту, - СМИ

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины может оплатить только 9% требуемой суммы выплаты по китайскому кредиту, что означает ее дефолт.

Об этом сообщает «Экономическая правда».

21 января было последним днем для перевода корпорацией следующего транша по кредиту китайского банка. Погасить платеж необходимо суммой 96,4 миллиона долларов, но на счетах ГПЗКУ имеется лишь около 23 миллионов долларов – четверть нужной суммы. При этом компания планирует выплатить Китаю еще меньше – 8,8 миллиона долларов. Это означает, что ГПЗКУ входит в состояние дефолта.

«Государство не планирует спасать предприятие, а в Офисе Президента поддержали дефолтный сценарий, автоматически открывающий государственную гарантию. Теоретический шанс на спасение у госкорпорации есть, ведь по условиям кредита существует десять дополнительных дней, чтобы закрыть платеж. Однако тогда начинает действовать штрафная санкция и условия изменяются», - отмечает издание.

В случае дефолта есть два сценария: государство оплатит либо очередной платеж по кредиту, либо придется платить остаток кредита – 900 миллионов долларов и проценты по нему.

«Собеседник в Минфине пояснил, что к возможному дефолту ГПЗКУ начали готовиться еще с 2017 года и закладывали в бюджет средства на выполнение гарантийных обязательств. В частности, в бюджете на 2022 год заложено достаточно средств на выплаты за зерновую корпорацию – 6,9 миллиарда гривен», - сообщается в материале.

В декабре 2012 года ГПЗКУ получила 1,5 миллиарда долларов кредита от «Эксимбанка Китая» под государственную гарантию Украины. Средства госкорпорация получила для обеспечения выполнения 15-летнего Генерального соглашения на поставки украинского зерна в Китай.

За три квартала 2021 года ГПЗКУ получила чистые убытки на сумму 327,9 миллиона гривен. За последние 5 лет общая сумма ущерба составила 10 миллиардов гривен.

Ранее Нацполиция разоблачила масштабные злоупотребления руководства Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины на сотни миллионов гривен. Позже в полиции заявили о задержании руководителя ГПЗКУ Власенко при попытке побега из Украины. 16 августа Печерский райсуд Киева отпустил его под домашний арест.

По данным СМИ, «Батьківщина» дала голоса за бюджет-2021 в обмен на назначение Андрея Власенко в ГПЗКУ. Андрей Власенко являлся членом партии «Батьківщина», в Николаевском облсовете сначала был членом одноименной фракции, а потом перешел в депутатскую группу «Миколаївщина – наша Батьківщина», которую создал депутат Анатолий Катрич под руководством экс-нардепа Вадима Пидберезняка.