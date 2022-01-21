Канада выделит $120 миллионов помощи Украине

Канада предоставит правительству Украины кредит в размере до 120 миллионов канадских долларов на фоне попыток России дестабилизировать Украину.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

«Приветствую решение Канады выделить 120 млн долларов на помощь Украине. Сильная Украина является залогом безопасности Европы. Канада в очередной раз демонстрирует преданность духу особого партнерства между нашими странами», - написал Зеленский.

Кроме того, Канада также предложила предоставить грант на техническую помощь в размере до 6 миллионов долларов для поддержки реализации кредита. Официальные лица Канады и Украины уже встречаются для того, чтобы обсудить возможные условия кредита и сроки его реализации, сообщает канадское правительство.

«Мы всегда были другом Украины; мы всегда будем рядом с необходимой поддержкой», - рассказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Напомним, что ранее Энтони Блинкен заявил, что любое пересечение российскими военными украинской границы повлечет за собой жесткий скоординированный ответ США.