В Казахстане ущерб после массовых протестов оценили в $313 миллионов

Общий ущерб с начала протестов в Казахстане оценивается в 136,8 миллиардов тенге ($313,6 миллионов).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Как отмечается, сумма учитывает расходы по ремонту поврежденных зданий и ущерб от порчи имущества. В частности, бизнес понес убытки на 82,2 миллиарда тенге ($188,4 миллионов), а госструктуры — на 54,6 миллиарда тенге ($125,2 миллионов).

Денежные средства на работы по восстановлению зданий и компенсацию ущерба планируют выделить из чрезвычайного резерва правительства.

Всего во время протестов было повреждено 351 здание, из них 45 зданий госорганов и 306 коммерческих объектов в городах Алматы и Шимкент, а также в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях.

Напомним, что в Казахстане со 2 января проходили массовые митинги из-за повышения цены на сжиженный газ. Акции начались в городе Жанаозен в Мангистауской области. Однако уже 4 января на протест вышли во всех городах страны. Несмотря на попытки силовиков усмирить протестующих, им не удалось подавить митинги.

5 января наиболее ситуация усугубилась в городе Алма-Аты. Протестующие захватили оружие и начали оказывать вооруженное сопротивление, захватили местную администрацию, президентскую резиденцию и аэропорт. По городу прокатилась волна мародерства. Поздно вечером в Алма-Аты началась антитеррористическая операция.

На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к странам-членам ОДБК за помощью. В итоге ОДБК приняло решение ввести в Казахстан миротворческие силы.

Также сообщалось, что украинцев нет среди пострадавших и задержанных во время митингов и беспорядков.

13 января в Казахстане начался вывод войск ОДКБ – процесс должен завершится до 23 января.

Кроме этого в Казахстане задержали вице-министра энергетики, подозреваемого в необоснованном повышении цен на газ.

Власти Казахстана заявили, что во время протестов и беспорядков погибли 225 человек.