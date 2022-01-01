Государство выплатило компании Ахметова «ДТЭК» ₴2,7 миллиарда – это был долг за электроэнергию по «зеленому» тарифу

Государственное предприятие «Гарантированный покупатель» заплатило 2,7 миллиарда гривен компании ДТЭК. Эту сумму государство задолжало за производство электроэнергии по «зеленому» тарифу.

О выплате долга сообщил спикер ДТЭК Александр Шевелев в Facebook.

По его словам, Гарпок направил средства «ДТЭК ВИЭ».

«Справедливость восторжествовала. Вчера Гарпок выплатил долг 2,7 млрд грн компаниям DTEK Renewables - ДТЕК ВДЕ из денег, которые европейские кредиторы выделили на погашение задолженности перед инвесторами в «зелёную» энергетику», – написал он.

Отметим, что основателем и владельцем компании ДТЭК является украинский олигарх Ринат Ахметов. В 2021 году частные компании могут продать государству электроэнергию по «зеленому тарифу» 16,26 евроцентов за 1 киловатт (примерно 5,5 гривен).

Ранее «Новое время» сообщало, что в 2020 году уровень расчетов государства с производителями зеленой энергии не дотянул и до 50%. В то время как и.о. министра энергетики Витренко оценивал объем выплат инвесторам ВИЭ в $10-20 миллиардов до 2029 года. По его мнению, «зеленый тариф» является в разы завышенным. Для быстрого решения вопроса долга перед инвесторами ВИЭ могут выпустить «зеленые» облигации на сумму до 24 миллиардов гривен.

Напомним, что украинская ДТЭК ВИЭ и датская компания Vestas заключили договор на строительство первой очереди ДТЭК Тилигульской ветроэлектростанции (ВЭС) в Николаевской области.

Справка: Зеленые тарифы — это тарифы, по которым государство выплачивает владельцам солнечных и ветроэлектростанций средства за их электроэнергию Такие тарифы выше рыночной стоимости электричества для того, чтобы стимулировать развитие альтернативной энергетики в Украине.