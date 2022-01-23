Благодаря развитию индустриальных парков Украина может получить $2,5 миллиарда дополнительных инвестиций, – Шмигаль

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что, по прогнозам правительственных экспертов и независимых аналитиков, благодаря развитию индустриальных парков Украина может получить от 2,5 миллиарда долларов дополнительных инвестиций.

Об этом шла речь во время онлайн-мероприятия «Реформы для инвестиций в Украину», состоявшегося в рамках подготовки к Международной конференции по реформам в Украине 2022, передает пресс-служба КМУ.

– Мы делаем все, чтобы индустриальные парки существовали в Украине не только на бумаге. Наша цель — чтобы в этом году в Украине заработали как минимум 25 таких промышленных площадок, по крайней мере, одна в каждой области. В ближайшие три года мы поможем обустроить инфраструктуру, необходимую для полноценной работы индустриальных парков, — подчеркнул глава правительства.

Кроме того, правительство активно развивает инструмент государственно-частного партнерства. Как отметил Премьер-министр, Украина заключила 11 соглашений о разделе продукции в сфере добычи.

– Только в разведку и начальную инфраструктуру общая сумма инвестиций составляет более 10 млрд долларов. Мы также работаем над развитием концессионных проектов в портовой, аэропортовой и дорожной отраслях, - сказал Денис Шмигаль.

По словам Главы Правительства, Украина активно взаимодействует с европейскими альянсами, в частности, Альянсом критического сырья и Европейским аккумуляторным альянсом для развития новых технологий.

– Украина также работает над диджитализацией экономики, где хочет занять лидерские позиции не только в регионе, но и в мире. Мы понимаем, где наше государство может иметь конкурентные преимущества, и понимаем, какие секторы экономики нужно развивать, чтобы выиграть конкуренцию за инвестора, — резюмировал Премьер-министр.

Напомним, компания «Наваль Парк», которая стала собственником имущественного комплекса бывшего Чорноморского судостроительного завода на общей площади в чуть больше 200 га, хочет создать на его территории Индустриальный парк.

В апреле 2021 года Николаевский городской совет не без споров принимает решение о передаче в аренду ООО «Наваль Парк» двух земельных участков общей площадью 61,63 га на территории бывшего ЧСЗ с условием выплаты 22,69 миллионов гривен, которые город считает долгом компании за пользование участком с 2018 года. Однако в «Наваль Парк» не согласны выплачивать эту сумму, аргументируя свою позицию тем, что горсовет за три года так и не сумел принять решение о передачи этой земли в аренду. По состоянию на середину января 2022 года договор об аренде участка в почти 62 га так и не подписан. Еще один участок – 140 га – компания хочет выкупить.