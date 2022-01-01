Украинцы старше 60 лет уже могут покупать лекарства по программе «єПідтримка»

С 24 января украинцы в возрасте от 60 лет могут купить лекарства в аптеках за 1000 гривен по программе «єПідтримка».

Об этом сообщили в министерстве цифровой трансформации Украины.

Купить можно будет лекарственные средства в аптеках по рецепту или без него — как онлайн так и офлайн.

«При платеже возраст человека будет проверять банк. Когда именно вы оформили карточку — не важно, главное, чтобы на момент покупки лекарства вам уже исполнилось 60 лет, а также чтобы вы имели полный курс вакцинации и «зеленый» COVID-сертификат в «Дії», – говорится в сообщении.

Потратить 1000 гривен можно в течение четырех месяцев.

Глава ведомства Михаил Федоров также уточнил, что всего за время работы проекта «єПідтримка» было подано 7,5 заявок, оформлено 8,6 миллионов карт и потрачено 1,6 миллиардов гривен. Больше украинцы тратили средства на книги, кино и билеты на внутренние перевозки.