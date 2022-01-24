В николаевской налоговой рассказали о правилах подачи деклараций на 2022 год

В Государственном управлении налоговой службы Украины в Николаевской области рассказали о результатах программы декларирования в 2021 году, и о начале компании в 2022 году. Кроме того, физические лица могут воспользоваться так называемой «налоговой скидкой», которая дает право декларанту вернуть часть налога из заработной платы.



Об этом стало известно в ходе брифинга в николаевской налоговой, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам начальника управления налогового администрирования физических лиц ГУ НСУ в Николаевской области Галина Боненко, плательщик налогов может выбрать удобный для себя способ подачи налоговой декларации. Он может подать ее лично, уполномоченным лицом, прислать почтой, а также предоставить через средства электронной связи.

— На сегодняшний день действуют карантинные ограничения, поэтому плательщику лучше подать декларацию в электронном виде или через электронный кабинет. Бланки про имущественное положение и доходы бесплатно можно получить в центрах обслуживания налогоплательщиков, которые находятся в каждом районе. Также житель может получить квалифицированную помощь, — отметила она.

Плательщик налогов должен подать декларацию если:

- при получении доходов не от налоговых агентов (от других физических лиц, которые не зарегистрированы как самозанятые лица). К таким доходам относятся, в частности, от предоставления в аренду движимого или недвижимого имущества другим физическим лицам; наследование, или получение в дар имущества не от членов семьи первой или второй степени родства и тому подобное; - при получении от налоговых агентов доходов, которые не подлежали налогообложению при оплате, которые не освободили от налогообложения (к примеру, операции с инвестиционными активами); - при получении иностранных доходов; - при получении доходов от продажи собственной сельскохозяйственной продукции; - в других случаях предусмотренных законодательством.

При этом срок подачи деклараций про имущественное состояние и доходы до 1 мая 2022 года. Срок оплаты налогового обязательства – до 1 августа 2022 года. Также плательщик налогов имеет право на налоговую скидку до 31 декабря 2021 года.

Отмечается, что в 2021 году 40 тысяч 812 граждан Николаевской области, которые в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины обязаны задекларировать полученные доходы, предоставили налоговые декларации. Этими лицами задекларировано 94 миллиона 400 тысяч гривен. Также, 117 плательщиков задекларировали полученные доходы в размере более 1 миллиона гривен.

По словам налоговой, одним из основных заданий декларирования является не только уплата налога в бюджет, но и возвращение части средств налогоплательщикам с их заработной платы на протяжении отчетного года.

«Своим правом на применение налоговой скидки воспользовались 2 тысячи 627 граждан, которыми задекларировано к возращению почти 7 миллионов 600 тысяч гривен налогов на доходы физических лиц. На сегодняшний день с бюджета им возвращено почти 6 миллионов 600 тысяч гривен, - сообщает николаевская налоговая.

Напомним, что в николаевской налоговой заверили, что данные граждан, которые подались на добровольное декларирование, конфиденциальны и нигде не публикуются.